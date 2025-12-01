Tebas se embolsó 3,32 millones la pasada temporada tras prescindir de 35 empleados de la Liga

Javier Tebas sigue siendo, un año más, el directivo de las grandes ligas de fútbol que más dinero se embolsa anualmente. Pese a que la Liga prescindió de 35 empleados con respecto a la temporada 2023/24, el presidente de la patronal de clubes mantiene un estatus económico envidiable habiéndose aprobado un salario de 3,32 millones de euros.

El directivo metió la ‘motosierra’ en algunos departamentos de la Liga, incluido el suyo. La partida de Tebas y sus colaboradores más cercanos costó 5,71 millones a los clubes de fútbol que componen la competición por los 6,26 que supuso en el periodo anterior. Además, el personal de dirección se redujo de 31 personas a 25 jefes.

Los cargos intermedios y de bajo nivel crecieron en la Liga destacando el incremento en becarios dentro de la competición de Tebas hasta 22 personas por las 19 del año anterior. Pese a todo, la competición batió su récord de gasto en personal terminando con un coste de 49,38 millones por los 48,2 del ejercicio pasado.

El mandatario costarricense ha recortado en muchas partidas y una muestra de ello es que hasta su controvertida partida para Publicidad, Propaganda y Relaciones públicas en medios de comunicación hasta sufriendo un retroceso hasta los 31,7 millones de inversión anuales cuando antes superaba los 40.

Los motivos de estos recortes se encuentran esencialmente en un enorme retroceso en lo que respecta a los ingresos por Patrocinio, licencias y otros y donde la Liga ha recibido 129,4 millones cuando en el mismo periodo hace un año logró 162,6 millones. La Liga excusa esa reducción de ingresos por la finalización de sus acuerdos con The Saudi Tourism Authority y por la reducción del patrocinio con Sorare en Europa.

Tebas saca los votos

Pese a esta situación de incertidumbre, Tebas sacó músculo porque los clubes aprobaron por mayoría las cuentas anuales consolidadas de la temporada y además le dieron el visto bueno para el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la actual campaña 2025/26, según informó la patronal en nota de prensa.

Así, el proyecto de presupuestos para la temporada 2025/26 ha recibido el apoyo de 38 mientras que cuatro se abstuvieron y dos votaron en contra. «El apoyo mayoritario de los clubes demuestra la fortaleza del modelo y la confianza en la gestión económica de la Liga. Seguiremos trabajando con responsabilidad y visión a largo plazo para consolidar un proyecto sólido y sostenible», aseveró un Tebas que sigue con un salario galáctico pese a perder personal cualificado en su competición y también ingresos en patrocinios.