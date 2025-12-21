A qué hora salen los resultados de las elecciones de Extremadura del 21-D

Los primeros resultados de las elecciones autonómicas celebradas este domingo 21 de diciembre en Extremadura comenzarán a difundirse a partir de las 20:00 horas, una vez cierren los colegios electorales en toda la comunidad autónoma.

Tal y como establece la normativa electoral, las mesas electorales iniciarán el escrutinio inmediatamente después del cierre de las urnas, procediendo al recuento de los votos emitidos durante la jornada. Los datos se irán transmitiendo de forma progresiva al sistema central de recuento del Ministerio del Interior y de la Junta de Extremadura.

Aunque el recuento comienza a las 20:00 horas, los primeros resultados provisionales con un porcentaje significativo del voto escrutado suelen conocerse entre las 21:00 y las 22:00 horas, dependiendo de la rapidez del recuento en las mesas y del volumen de participación.

A lo largo de la noche electoral, el porcentaje de escrutinio irá aumentando de forma escalonada, permitiendo a los partidos políticos y ciudadanía seguir la evolución del reparto de escaños en la Asamblea de Extremadura.

¿Cuándo salen los resultados definitivos?

Los datos que se conocerán durante la noche del 21-D tendrán carácter provisional. El escrutinio oficial, que incluye la revisión de actas y el cómputo del voto exterior, se realizará en los días posteriores por las juntas electorales correspondientes.

La proclamación definitiva de los resultados y de los diputados electos se producirá tras la finalización del escrutinio general, siguiendo los plazos establecidos por la ley electoral.

El PP a la cabeza de las encuestas

Los distintos sondeos más recientes ubican al Partido Popular como la fuerza con mayor intención de voto en Extremadura. Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PP obtendría alrededor del 38,5 % de los votos, lo que se traduciría en aproximadamente 25–29 escaños en una Asamblea que tiene 65 diputados en total. Aun así, ese resultado estaría por debajo de la mayoría absoluta (33 escaños), por lo que el PP necesitaría acuerdos con otras fuerzas para gobernar.