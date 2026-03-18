Un policía nacional ha resultado herido de gravedad después de que un delincuente habitual le apuñalara en el pecho y le clavara un cuchillo en la mano cuando el agente intentaba detenerle para proteger a la madre del agresor de su ataque.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde de este martes en Baza (Granada), cuando el agente acudió al domicilio del agresor, toxicómano y reincidente, a petición de la madre del detenido.

Al llegar la patrulla, los policías se interpusieron entre la madre y su hijo agresor y al ir a detenerle, el hijo esgrimió un cuchillo y se lo clavó en el pecho a uno de los agentes. El chaleco protector del policía le salvó la vida, pero el agresor volvió a atacarle y le atravesó la mano con el cuchillo.

Era la única patrulla policial en Baza

En ese momento, y con el cuchillo clavado en la mano, el agente redujo al agresor, le desarmó y detuvo. Igualmente, condujo al detenido hasta comisaría con el cuchillo atravesándole la mano.

El sindicato policial Unión Federal de Policía (UFP) denuncia la grave situación de merma de efectivos por la que pasan los policías en Baza y otras localidades. En este último caso, la Policía Nacional solo disponía de una patrulla para toda la localidad.

UFP también quiere poner el foco en la preocupante falta de consecuencias penales contundentes ante agresiones a agentes de la autoridad. «Demasiado a menudo, hechos de extrema gravedad como el ocurrido en Baza no tienen una respuesta proporcional en el ámbito judicial, lo que genera una sensación de impunidad que debilita el principio de autoridad y desprotege a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos».

No se puede normalizar que agredir a un policía salga «barato», desde la UFP exigen una respuesta firme del sistema judicial «que esté a la altura del riesgo que asumen los policías, reforzando así tanto su protección como el respeto a la función policial».