Aparece una ‘bola de fuego’ gigante en el cielo y en Francia no dan crédito: el fenómeno que deja a los expertos sin palabras

Según investigadores de la Universidad de Manchester y del Imperial College de Londres, cada año impactan en la Tierra 17.000 meteoritos cuyo tamaño oscila entre los 50 gramos y los 10 kilos. Normalmente, se desintegran al entrar en contacto con la atmósfera, debido a la resistencia que ofrece la capa gaseosa que rodea a nuestro planeta. Sin embargo, esta vez no ha sido así: el 8 de marzo, una «bola de fuego» iluminó los cielos de Francia, Alemania, Países Bajos y Luxemburgo, según la Agencia Espacial Europea (ESA) y otras instituciones internacionales.

Lo más sorprendente de este fenómeno es que el resto procedente del espacio impactaron sobre una vivienda en la localidad germana de Coblenza, situada en el estado de Renania-Palatinado, bañada por las orillas del río Rin. Las autoridades locales informaron del suceso: «Esta tarde, alrededor de las 19:00 horas, un cuerpo celeste calcinado impactó contra el tejado de un edificio residencial en el barrio de Güls, en Coblenza. Nadie resultó herido».

La ‘bola de fuego’ que atravesó Europa

Según el informe de la ESA, el meteorito brilló durante seis segundos antes de desintegrarse. Los cálculos efectuados por el equipo de Defensa Planetaria de la ESA todavía no permiten establecer el diámetro exacto de objeto, pero sí apuntan que «podría tener varios metros de diámetro». Hasta la fecha, sólo se han registrado 11 objetos de este tipo, lo que demuestra la dificultad de rastrear rocas espaciales de tamaño intermedio antes de que entren en la atmósfera terrestre.

El asteroide probablemente pasó desapercibido porque se aproximó desde una región del cielo cercana al resplandor del Sol al atardecer, un ángulo que dificulta su detección por los telescopios de vigilancia. Ahora, los fragmentos recuperados cerca de Coblenza son especialmente valiosos para los investigadores, quienes deberán analizar su composición para el meteorito y determinar de qué región del Sistema Solar procede.

«El análisis preliminar sugiere que el objeto probablemente no fue detectado por los grandes telescopios que rastrean asteroides cercanos a la Tierra. Esto se debe a que estos sistemas observan principalmente el cielo nocturno, mientras que los pequeños cuerpos que se aproximan desde la dirección del Sol o desde regiones luminosas del cielo (como al atardecer) suelen pasar desapercibidos. De hecho, hasta la fecha sólo se han detectado once objetos naturales antes de que entraran en la atmósfera terrestre, lo que demuestra la dificultad de anticipar este tipo de eventos cuando se trata de rocas espaciales relativamente pequeñas», explica la ESA.

Laut dem Polizeipräsidium Rheinland-Pfalz haben Fragmente des Meteoriten um 19 Uhr Schäden an Dächern und Häusern im Hunsrück, der Eifel und in Koblenz verursacht. Im Video zu sehen ist der Eintritt des Boliden über Nonnweiler im Saarland -Vielen Dank an Julia Quast für das Video pic.twitter.com/y9X6FHriRR — Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) March 8, 2026

Según informó la policía de Kaiserslautern, varios testigos describieron el fenómeno como un «misil brillante con un breve destello de fuego» o simplemente como un «resplandor en el cielo». La intensidad y las características del objeto llevaron incluso a algunas personas a especular sobre la posibilidad de que se tratara de un proyectil o misil.

Paralelamente, las autoridades confirmaron que varios meteoritos causaron daños materiales en el estado occidental de Renania-Palatinado. Un portavoz policial citado por medios locales detalló que fragmentos de estos cuerpos celestes impactaron en diferentes puntos del territorio. Los daños se registraron principalmente en Hunsrück, Eifel y la ciudad de Coblenza.

Asimismo, se recibieron numerosas llamadas de ciudadanos alarmados. En Hesse, por ejemplo, la Jefatura de Policía de Hesse Occidental registró un aumento notable de avisos durante la noche del domingo. Carolin Liefke, subdirectora de la Casa de Astronomía de Heidelberg, explicó que la bola de fuego era visible a grandes distancias y que este tipo de fenómenos, llamados bólidos, pueden observarse desde cientos de kilómetros debido a su intensa luminosidad.

Cinturón de asteroides

La recuperación de fragmentos de meteoritos permite analizar su composición química y mineral antes de que el contacto con la Tierra los altere. Estos estudios ofrecen información sobre su origen en el Sistema Solar; muchos provienen del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Analizar su estructura interna, magnetización y composición isotópica ayuda a los científicos a comprender los procesos que ocurrieron en los primeros instantes de formación del Sistema Solar.

El cinturón de asteroides es una región del sistema solar situada entre las órbitas de Marte y Júpiter, formada por millones de cuerpos rocosos de diferentes tamaños que orbitan alrededor del Sol. Su origen se remonta a los primeros 4.600 millones de años del Sistema Solar, cuando la gravedad de Júpiter impidió que estos pequeños objetos se fusionaran en un planeta, dispersándolos y formando el cinturón actual. Entre los asteroides más importantes destacan Ceres, el mayor y clasificado también como planeta enano; Vesta, que sufrió impactos que liberaron fragmentos al espacio; Palas, con forma irregular; Higía, esférico; y Juno, nombrado en honor a la diosa romana.