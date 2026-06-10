¿Cómo se llama el árbol del níspero? El curioso nombre que muy pocos conocen

Las frutas son alimentos muy habituales para mayores y pequeños debido a su amplio abanico de beneficios para la salud. Sin embargo, pese a que las consumimos con frecuencia y las reconocemos sin dificultad, muchas veces desconocemos su origen botánico. El nombre de los árboles frutales puede resultar confuso, ya que algunos son muy evidentes (como el naranjo o el limonero), mientras que otros son bastante más complejos de identificar. ¿Sabrías decir cuál es el árbol del níspero? Ésta es una fruta muy apreciada su sabor dulce y su pulpa jugosa originaria del sudeste de China y que fue introducida en Japón hace muchos siglos, donde se adaptó muy bien.

En Europa también se conoce desde la antigüedad, ya que griegos y romanos difundieron el níspero en distintas zonas del Mediterráneo. Se llegó a cultivar en la antigua Germania romana, lo que dio lugar a la denominación de otra especie, Mespilus germanica. Sin embargo, a pesar de haber sido una fruta muy valorada durante siglos, el níspero europeo ha perdido protagonismo con el paso del tiempo y hoy en día su cultivo es muy limitado.

Éste es el nombre del árbol del níspero

Eriobotrya japonica, conocido comúnmente como níspero japonés, es un árbol frutal perenne perteneciente a la familia Rosaceae. Es originario del sudeste de China, donde se le conoce como pípá. Desde allí fue introducido en Japón, donde se adaptó con gran éxito y se cultiva desde hace más de mil años. Con el tiempo, su cultivo se extendió a otras regiones del mundo, donde también llegó a naturalizarse en zonas como la cuenca mediterránea, las Islas Canarias, India, Pakistán y diversos países de América como Chile, Argentina, Ecuador y Costa Rica.

Una de las curiosidades más destacadas del níspero europeo es que no se puede comer recién recolectado, ya que su textura es dura y áspera, y tiene un sabor muy desagradable. Para poder disfrutarlo, es necesario dejar que madure completamente después de la recolección: la pulpa se vuelve más blanda y oscura, y los almidones se transforman en azúcares. Aunque su aspecto pueda resultar poco atractivo cuando está maduro, lo cierto es que está en el punto óptimo de consumo, ofreciendo un sabor delicioso.

Características

Éste es un árbol perennifolio, es decir, que mantiene su follaje durante todo el año. Se trata de una especie de porte medio que, en su etapa adulta, suele alcanzar entre 5 y 10 metros de altura. Forma una copa densa, redondeada y bastante frondosa, con ramas bajas muy ramificadas. Sus hojas son grandes, de entre 15 y 30 centímetros de longitud, con textura coriácea, color verde oscuro y bordes ligeramente dentados.

Una de sus características más interesantes es su ciclo de floración. El níspero florece en otoño o a comienzos del invierno, cuando la mayoría de los árboles frutales han perdido sus hojas o se encuentran en reposo. Sus flores son pequeñas, de apenas uno o dos centímetros, de color blanco cremoso y con un aroma intenso y agradable. Aparecen agrupadas en racimos densos en los extremos de las ramas. Gracias a esta floración tardía, los frutos se desarrollan lentamente durante los meses fríos y alcanzan la madurez a finales del invierno o inicios de la primavera.

Los frutos crecen en racimos y presentan una forma ovalada o ligeramente redondeada, con un tamaño que suele oscilar entre tres y seis centímetros. Su piel es fina pero resistente, y cambia de color del amarillo al naranja intenso a medida que madura. En su interior, la pulpa es jugosa, suave y aromática, con tonalidades que van del anaranjado al amarillo pálido según la variedad. Su sabor combina dulzura con un ligero toque ácido que lo hace muy agradable al paladar. En el centro del fruto se encuentran entre una y cinco semillas grandes, de color marrón brillante y forma llamativa.

Usos y cultivo

La fruta del árbol del níspero presenta ciertas similitudes con la manzana en su composición, ya que contiene niveles apreciables de azúcares, ácidos naturales y pectina. Lo más habitual es consumirla fresca, aunque también se puede añadir a ensaladas de fruta y utilizarla en la preparación de jaleas, mermeladas, dulces y conservas en almíbar, aprovechando su contenido natural de pectina para lograr unas texturas increíbles.

Nísperos de Callosa de Ensarriá

«Los municipios que forman parte de la D.O.P. Níspero de Callosa de Enarriá son los siguientes: Callosa de Ensarriá, Altea, Bolulla, Polop, La Nucía, Tárbena, Castillo de Guadalest, Benimantell, Beniardá, Confrides, Benifato, Alfaz del Pi, Villajoyosa, Benidorm, Finestrat, Relleu, Sella, Orcheta y Aguas de Busot. El níspero tiene un color realmente bonito, ¡y un sabor inigualable! Además, es fácil de pelar y aporta vitaminas, minerales y fibra. Al ser una fruta que se recolecta y comercializa durante pocas semanas al año, encontrarás alternativas para consumirlo en mermelada o conservado en almíbar», detalla la Comunidad Valenciana.