Predominarán cielos poco nubosos en buena parte de la provincia, aunque se prevén intervalos de nubes altas y desarrollo de nubosidad en el Prepirineo, donde podrían aparecer chubascos con tormenta por la tarde. Hoy, 14 de junio de 2026, las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y se mantendrán estables las máximas. El viento será flojo, variando a moderado en algunos momentos. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 14 de junio

Barcelona: soleada tarde con cielo despejado

El cielo se despereza lentamente en Barcelona, cubierto de suaves nubes que permiten que el sol asome con timidez a partir de las 06:17. Durante la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando unos agradables 23 grados. La brisa, suave y constante del sureste, llega a los 10 km/h, haciendo que el aire se sienta ligero a medida que avanzan las horas. No hay señales de lluvia que puedan interrumpir este hermoso inicio de jornada, lo que invita a disfrutar del aire fresco y del despertar de la ciudad.

Ya por la tarde, el ambiente se calienta, tocando un máximo de 30 grados, pero sin que la humedad sea excesiva. La tarde promete ser radiante con un cielo despejado que dará paso a un atardecer dorado, ya que la caída del sol, prevista para las 21:25, ofrecerá un espectáculo visual digno del verano. Con la noche a la vista, las temperaturas descenderán a unos 25 grados, convirtiendo la velada en una experiencia placentera, perfecta para paseos y encuentros al aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente fresco y nublado con viento

La jornada en L’ Hospitalet de Llobregat se despierta entre el murmullo del viento y nubes que amenazan con liberar su carga. A medida que avanza la mañana, se prevé un ambiente fresco y nublado, con temperaturas que rondan los 23°C. El viento soplará del sureste a una velocidad de 15 km/h, generando un ambiente dinámico que puede tomar giros inesperados.

Durante la tarde, el tiempo podría volverse más hostil, con rachas de viento que superarán los 30 km/h y una sensación térmica que invita a abrigarse, alcanzando mínimas de 21°C. La humedad, que podría ser agobiante, podría hacer que la tarde sea menos placentera. Así que, mejor llevar paraguas y estar preparados para cualquier eventualidad.

Ambiente fresco con brisa suave en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado, ofreciendo una temperatura mínima agradable de 21°C. La brisa hará su presencia con un viento del sureste, soplando a unos 15 km/h, aunque se pueden registrar ráfagas de hasta 30 km/h, así que mantente preparado. A medida que avance la mañana, la temperatura ascenderá suavemente hasta alcanzar los 23°C, creando un ambiente fresco ideal para disfrutar de un paseo al aire libre.

Por la tarde, el termómetro marcará un máximo de 30°C, lo que dará paso a un ambiente caluroso, aunque la humedad relativa se mantendrá alrededor del 35%, lo que evitará que se sienta pesado. Con la puesta del sol alrededor de las 21:25, Badalona disfrutará de unas 15 horas de luz, ideal para seguir aprovechando el día. Se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga por debajo del 20%, por lo que podemos anticipar una jornada mayormente seca y soleada.

Cielos despejados y ambiente tranquilo en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo estable, con cielos mayoritariamente despejados y temperaturas agradables que oscilan entre los 19 y 33 grados. Un ligero viento del sureste puede sentirse, aunque sin causar mayores inconvenientes y no se esperan lluvias durante el día.

Es un día ideal para pasear y disfrutar del ambiente tranquilo. Las temperaturas agradables invitan a salir y aprovechar los espacios al aire libre, perfectos para actividades cotidianas o reuniones con amigos.