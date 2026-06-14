Las mejores playas a menos de dos horas de Sevilla para celebrar la noche de San Juan

De la Noche de San Juan se dice que es una de las más mágicas del año ya que de alguna manera, sirve para dejar atrás la temporada de primavera, y recibir el verano, pero también es cierto que los estudiantes la toman como la noche en la que por fin están de vacaciones y muchos trabajadores pueden sentir lo mismo. La tradición marca que lo mejor es celebrar la Noche de San Juan en la playa y si vives en Sevilla, tienes muchas cerca que seguro que son la mejor opción.

Y aunque la variedad de playas cerca de Sevilla para celebrar San Juan es amplia, lo cierto es que no todas son iguales sino que hay sitios donde se junta muchísima gente, mientras otras ofrecen un ambiente más tranquilo y algunas cuentan con más tradición que fiesta. Por eso, más que elegir al azar, conviene tener claro qué tipo de noche te apetece. De este modo, y si estás pensando en escaparte este año, estas son algunas de las mejores playas cerca de Sevilla para vivir San Juan.

Matalascañas

Si lo que buscas es facilidad, Matalascañas es la primera opción que suele venir a la cabeza. Está relativamente cerca de Sevilla y eso se nota, sobre todo en una noche como San Juan. Además, la playa es muy amplia, de arena fina, y aunque haya mucha gente, suele ser posible encontrar sitio. El ambiente es bastante familiar, con grupos por todas partes, música, gente cenando en la arena y esperando a que llegue la medianoche.

Chipiona

Chipiona es otro de los destinos más habituales para esta noche. Aquí la celebración tiene un punto más organizado, pero sin perder ese ambiente de playa llena. La noche arrancará con una batucada que sale del Castillo a las 23:00 y recorre el paseo marítimo, algo que ya marca bastante el inicio de la fiesta. Después, antes de la medianoche, habrá un espectáculo con lanzallamas que dará paso al encendido de la hoguera. Y aunque este año no habrá fuegos artificiales, el ambiente seguirá siendo fuerte, con mucha gente concentrada en la zona y bastante movimiento hasta bien entrada la noche.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tete Bada (@tete_bada)

Chiclana de la Frontera

La Playa de la Barrosa, en Chiclana, es de las más conocidas de Cádiz y en San Juan se llena completamente. Aquí el atractivo no es sólo la fiesta, también la tradición. De este modo, los llamados Juanes y Juanas, muñecos que representan situaciones o personajes, se queman en la arena a medianoche. Es una escena muy característica que mezcla humor, crítica y costumbre popular. Además, el entorno acompaña ya que es una playa grande, con mucha capacidad, pero aun así el ambiente es intenso, con hoteles y apartamentos llenos durante esos días.

Conil de la Frontera

En Conil la noche de San Juan no empieza directamente en la arena. Durante la tarde, en el centro del pueblo, se exponen los muñecos del concurso de Juanes y Juanas. A partir de ahí, se organiza una comitiva que los traslada hasta la playa de los Bateles, donde se quemarán ya de noche. Ese recorrido hace que todo tenga más sentido, como si la celebración fuese creciendo poco a poco. Y cuando llega la hoguera, la playa ya estará llena con un ambiente muy participativo.

El Puerto de Santa María

En Valdelagrana, en El Puerto de Santa María, la noche de San Juan se vive de forma algo diferente. Aquí no todo se concentra en unas pocas horas ya que durante varios días se celebra el mercadillo de Las Noches Mágicas de San Juan, con actividades, decoración y bastante ambiente. Eso hace que cuando llega la noche clave, ya haya mucha gente en la zona. Y uno de los momentos más habituales es escribir deseos para quemarlos después en la hoguera. Es un gesto sencillo, pero que sigue repitiéndose cada año.

Isla Cristina

Isla Cristina es otra opción muy interesante, con un ambiente bastante animado pero algo menos masificado que otros puntos. Desde la tarde ya habrá música en el paseo marítimo y en la playa, con actuaciones de DJs que van calentando la noche. A medianoche se encenderá la gran hoguera, que es el momento central. Pero además, aquí también se mantienen tradiciones como soltar velas en el agua o realizar pequeños rituales relacionados con la suerte, algo que le da un toque distinto más allá de la fiesta.

La Antilla

Por último te queremos recomendar La Antilla que es quizás de las playas más tranquilas para vivir San Juan sin tanta gente y tanto ambiente. En este caso, la noche arrancará con música desde las nueve más o menos, con conciertos antes de que llegue la hoguera. Luego todo seguirá, pero sin alargarse tanto como en otras playas, porque sobre las tres y media ya empieza a recogerse bastante. En definitiva es un sitio cómodo si no te apetece meterte en aglomeraciones o estar peleando por un hueco en la arena. Se puede disfrutar igual, pero con más espacio y menos estrés, que a veces también se agradece.