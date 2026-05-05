Playa San Juan entra en el ‘big set’ mundial de playas de playas con bandera azul 40 años seguidos

Playa San Juan, la más conocida de la ciudad de Alicante, es, desde este martes, una de las siete únicas de todo el planeta que han obtenido durante 40 años seguidos la bandera azul, que otorga la Fundación de Educación Ambiental a las playas y puertos que cumplen una serie de condiciones ambientales y de instalaciones. Los criterios de elección incluyen la calidad de las aguas de baño, Información y educación ambiental, gestión ambiental y seguridad y, finalmente, servicios e instalaciones. La condición de bandera azul se concede en más de 20 países de Europa, cuatro de Oriente Próximo, uno de Asia Oriental, tres de África, ocho de América y uno de Oceanía.

Además, tal como ha publicado OKDIARIO, España ha vuelto a liderar en 2026 el ranking mundial de banderas azules, el distintivo que premia las playas, su calidad del agua, accesibilidad y seguridad, con 677 playas galardonadas, 35 más que el año anterior, lo que supone el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987.

Playa San Juan está ubicada en el término municipal de Alicante, Cuenta con una longitud de 6,2 kilómetros, si bien la parte de Alicante tiene una longitud de 2,9 kilómetros. Otros 3,3 kilómetros se hallan en el municipio de El Campello. A esa parte es a la que se conoce como Muchavista. Playa San Juan era conocida como la Playa de la Huerta, porque se encontraba rodeada de huertos, que han ido desapareciendo con el desarrollo de la ciudad y el boom turístico.

Además, las cuatro playas de la ciudad de Alicante que obtuvieron bandera azul en 2025 la han revalidado. En concreto, la citada Playa San Juan; la playa de El Postiguet, que tiene la característica de su carácter urbano porque está situada en plena ciudad de Alicante; Urbanova, también conocida como de los Saladares y situada a unos 5 kilómetros del centro urbano de Alicante, y Tabarca, la única isla habitada de la Comunidad Valenciana y la más pequeña de España, con 1,8 kilómetros de largo y 450 metros de ancho.

Entre las otras seis playas que han contado con las banderas azules durante 40 años consecutivos se encuentran la de La Fossa, en Calpe, ubicada en la comarca de la Marina Alta, esta última limítrofe con la provincia de Valencia. Y la Playa Carrer del Mar (Calle del Mar) en El Campello. Y, también, el Club Náutico de Altea y el Real Club Náutico de Calpe.