Hoy, 17 de agosto de 2026, en toda la provincia de Bilbao se espera un panorama cambiante, con intervalos de nubes bajas que darán paso a un cielo menos nublado. La jornada podría traer algunas brumas y bancos de niebla en las zonas altas, así como débiles precipitaciones en el litoral. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas presentarán variaciones sutiles, sobre todo en el sur. Los vientos serán flojos, mayormente del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cambiante con chubascos y sol

Este jueves en Bilbao se presenta con un cielo que se despereza lento, cubierto de nubes que avanzan con cierta determinación. La mañana comenzará húmeda, con alta posibilidad de lluvia, lo que podría dar paso a chubascos intermitentes. Las temperaturas rondarán los 21 grados y, aunque la sensación térmica se mantendrá similar, la cantidad de humedad hará que el ambiente se sienta cargado, especialmente al inicio del día.

Ya por la tarde, el panorama cambiará hacia un cielo más despejado, con temperaturas que alcanzarán los 28 grados en su punto máximo. Sin embargo, no se descarta la aparición de algún chubasco ligero mientras el viento, moderado y con ráfagas suaves, acaricia la ciudad. El sol, que asomará tímidamente a las 7:19, se despedirá a las 21:11, ofreciendo alrededor de 14 horas de luz para disfrutar de esta jornada llena de contrastes.

Ambiente inestable con lluvias intermitentes en Baracaldo

La mañana en Baracaldo despierta envuelta en un ambiente de tensión meteorológica, donde el viento comienza a sacudir las hojas de los árboles y las nubes grises se acumulan en el horizonte. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvias intensas se incrementa, alcanzando el 90% durante la madrugada y la mañana, con temperaturas que oscilan entre los 22 y 27 grados, antes de que las primeras gotas hagan su aparición.

A medida que se acerca la tarde, el tiempo dará un giro; aunque la lluvia disminuirá a un 30%, el cielo se mantendrá gris y la sensación térmica también bajará, llegando a los 22 grados en los momentos más frescos. Con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 7 km/h, es aconsejable no olvidar el paraguas y estar preparado para una jornada inestable y cambiante.

Guecho: ambiente húmedo con probabilidad de lluvia

La jornada en Guecho comienza con un cielo mayormente cubierto y una elevada probabilidad de lluvia del 90% durante la madrugada hasta el mediodía, lo que hace que el ambiente se sienta pesado. Las temperaturas oscilan entre 22 y 26 grados y aunque el viento sopla con suavidad a 10 km/h, la sensación térmica puede alcanzar los 26 grados. A medida que avanza el día, el cielo se irá despejando, dejando una tarde más tranquila con una probabilidad de lluvia del 25%.

Por la tarde, se sentirán temperaturas más agradables, rondando los 22 a 24 grados. La humedad mínima se mantendrá en un 70%, dando lugar a un ambiente ligeramente fresco y húmedo. Con la salida del sol a las 07:19 y su puesta a las 21:11, disfrutaremos de un día de luz prolongada, pero recuerda llevar un paraguas si planeas salir por la mañana.

Santurce: cielo nuboso y tarde despejada

Las condiciones meteorológicas se presentan mayormente estables, con un cielo algo nuboso durante la mañana que se despejará un poco en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 26 grados, con posibilidad de algunas gotas de lluvia, especialmente antes del mediodía, pero sin causar inconvenientes mayores.

Este tiempo es perfecto para disfrutar de un agradable paseo o realizar actividades al aire libre sin preocupaciones. La brisa suave y las temperaturas agradables crearán un ambiente propicio para disfrutar del día a tu ritmo.

Cielos nublados con posibilidad de lluvia en Basauri

El tiempo en Basauri se presenta nublado desde la madrugada, con una sensación de humedad en el ambiente y temperaturas suaves alrededor de los 21 grados. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia será elevada, especialmente hasta el mediodía, así que es recomendable llevar un paraguas si se tiene planificada alguna actividad al aire libre.

Con el paso de las horas, se espera que la lluvia dé paso a cielos más despejados y, aunque quedarán algunas nubes dispersas, la temperatura máxima alcanzará los 28 grados por la tarde. Una buena idea es optar por ropa ligera, pero sin olvidar un abrigo ligero para la noche, cuando el termómetro descenderá a 21 grados.