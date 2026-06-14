Castilla y León: AEMET prevé chubascos, tormentas y nubosidad en un día cambiante

Las condiciones meteorológicas de hoy, 14 de junio de 2026, traen intervalos nubosos a buena parte de Castilla y León. A medida que avance el día, se espera un aumento de la nubosidad, con chubascos generalizados que serán más frecuentes e intensos en el tercio occidental, acompañado de tormentas localmente fuertes y granizo. Las temperaturas mínimas ascenderán en el cuadrante nororiental, mientras que en el resto permanecerán sin cambios o descenderán ligeramente. El viento variará, intensificándose en las zonas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 14 de junio

Nubes y chubascos con calidez vespertina en León

El cielo se despereza lentamente, envolviendo a la ciudad de León en una atmósfera cargada y húmeda que anticipa un día complejo. Esta mañana, la temperatura será suave, rondando los 19 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a sentirse un poco más cálida. Sin embargo, la probabilidad de que caiga alguna lluvia es notable, especialmente antes del mediodía, cuando algunas gotas pueden animar el día nublado.

Ya por la tarde, el panorama se tornará más sombrío. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 29 grados, pero el cielo se irállenando de nubes y las posibilidades de chubascos se incrementan considerablemente hasta la noche. El viento, que soplará con suavidad desde el sur, no sobrepasará los 10 km/h, así que será un día ideal para permanecer atento a la ventana y esperar a que el sol se despida brillando, justo antes de ocultarse tras el horizonte a las 22:01.

Zamora: brisa fresca y lluvia inminente

Una inquietante brisa recorre las calles de Zamora, anunciando un día lleno de sorpresas meteorológicas. La mañana despierta entre nubes grises y un aire fresco que promete cambios inminentes. A medida que avanza la jornada, se espera un incremento de la inestabilidad, con cielos ensombrecidos y un cielo que se vuelve cada vez más denso.

A contraste con lo apacible de la mañana, la tarde-noche se presenta con una probabilidad del 100% de lluvia, lo que hará que el termómetro descienda a unos 18°C, aunque la sensación térmica podría llegar a los 34°C por la humedad. Además, el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 8 km/h. Es un día que invita a llevar paraguas y no olvidar la bufanda.

En la ciudad de Salamanca, cielo cubierto y posibilidad de lluvia

El amanecer en Salamanca se presenta con un cielo mayormente cubierto, lo que marcará el tono del día. Con una probabilidad de lluvia del 100%, es probable que las primeras horas sean especialmente húmedas, con chubascos que podrían acompañarnos hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán hasta los 33°C en su punto máximo, pero la sensación térmica podrá ser de hasta 32°C, haciendo que el ambiente se sienta más caluroso a pesar de la lluvia.

A medida que avancemos hacia la tarde, el cielo se tornará más variable pero seguirá estando mayormente nublado. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, llegando al 95% al caer la noche, por lo que es recomendable llevar paraguas. El viento soplará de manera constante del norte a 10 km/h, con ráfagas máximas de 8 km/h, lo que no representa un gran inconveniente. Durante esta jornada de aproximadamente 15 horas de luz, la humedad relativa alcanzará cifras elevadas, lo que dejará un ambiente pesado, especialmente en las horas más cálidas.

Valladolid: ambiente templado con nubes y viento

La jornada se presenta con un tiempo templado y algo nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 32 grados. La probabilidad de lluvia aumentará hacia la tarde, momento en el que las rachas de viento podrían intensificarse, aunque sin generar grandes preocupaciones.

Con el tiempo agradable que nos acompaña, es un buen momento para disfrutar de un paseo por los alrededores o aprovechar para realizar alguna actividad al aire libre. Los momentos de calma son perfectos para desconectar y disfrutar del ambiente local.

Cielo cubierto con lluvias esperadas en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con un cielo cubierto, donde la bruma puede dar lugar a un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 17 grados. A medida que avanzamos hacia la tarde, el tiempo empeorará con lluvias seguras y temperaturas que alcanzarán un máximo de 31 grados. Aunque el sol puede asomarse un poco, se recomienda salir preparado con un paraguas y un abrigo ligero, ya que la sensación térmica puede variar considerablemente.

Palencia: cielo nublado con chubascos y viento fuerte

Las primeras horas traen un cielo nublado que se mantendrá durante el día, con temperaturas frescas que rondarán los 19°C al inicio, mientras que por la tarde se alcanzarán máximas de hasta 31°C. Desde media mañana, se esperan chubascos intermitentes que refrescarán el ambiente, lo que provoca una sensación térmica de hasta 32°C.

A medida que avance la jornada, el viento del suroeste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h. A partir de la tarde-noche, la probabilidad de precipitaciones aumentará, recomendando a los palentinos estar preparados con paraguas para el regreso a casa. La humedad se mantendrá alta, superando el 80%, lo que hará que el ambiente se sienta más pesado.

Cielos grises y lluvia persistente en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos grises y una fuerte probabilidad de lluvia, que podría acompañar la jornada desde bien temprano. Las temperaturas rondan los 15°C y la sensación térmica se mantiene refrescante, con una humedad notable en el ambiente que hace prever un día algo incómodo.

A medida que avancemos hacia la tarde, la situación no mejora, ya que se espera que las precipitaciones continúen incrementándose, alcanzando su máximo en la noche. Será un buen momento para llevar paraguas y optar por ropa impermeable, ya que el viento del noreste podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa.

Segovia: cielo nublado con chubascos intensos

Las primeras horas traen un cielo nublado y fresco, con temperaturas mínimas que rondarán los 15 grados. A medida que avance la mañana, se prevén chubascos intermitentes con una probabilidad del 85%, mientras el viento noreste soplará con una leve brisa de 10 km/h.

La tarde será aún más intensa, con un 100% de probabilidad de lluvias. A pesar de la humedad que alcanzará el 90%, el mercurio podría marcar hasta 31 grados. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, pues la sensación térmica podría ser variable y notablemente fresca al caer la noche.

Ambiente cambiante con probabilidad de lluvia en Soria

La jornada en Soria se presenta con un amanecer fresco y un cielo que, aunque empezará parcialmente nublado, pronto se tornará más denso a medida que avanza el día. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C por la mañana, con una sensación térmica similar y alcanzarán picos de 30°C durante la tarde, donde la probabilidad de lluvia será notable, especialmente en la tarde-noche, haciendo que el paraguas sea un compañero recomendable.

Con unas 15 horas de luz, desde la salida del sol a las 6:44 hasta la puesta a las 21:45, podremos disfrutar de momentos de calor antes de que las precipitaciones hagan su aparición. El viento, que soplará del sureste a una velocidad suave de 10 km/h, añadiendo frescura al ambiente, hará que, a pesar del calor, la humedad esté presente, alcanzando un 75% durante el día. Así que, preparen sus planes, porque el tiempo promete ser cambiante y emocionante.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET