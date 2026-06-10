Vuelve el peplum: cómo llevar la tendencia más elegante y favorecedora de la temporada 2026

La moda vive un momento marcado por el movimiento, la comodidad y la versatilidad. Las siluetas rígidas han dado paso a prendas fluidas, líneas suaves y diseños que acompañan el ritmo de la vida cotidiana sin renunciar al estilo. Así es el peplum que vuelve.

Es por ello que resurgen tendencias que combinan elegancia y practicidad, entre ellas el peplum, un detalle que vuelve a conquistar las pasarelas, el street style y los armarios de quienes buscan looks sofisticados y fáciles de llevar. Según la edición de Instyle griega, el peplum vuelve oficialmente en 2026. Solo que esta vez, es mucho más moderno, relajado e informal.

Qué es la tendencia peplum

La vuelta del peplum se alinea perfectamente con la búsqueda de prendas femeninas que aporten dinamismo, volumen estratégico y una silueta favorecedora. Su capacidad para adaptarse tanto a outfits casuales como formales lo convierte en uno de los recursos estilísticos más interesantes de la temporada.

El peplum es un volante, sobrefalda o pieza de tela fruncida que se incorpora generalmente en la cintura de blusas, tops, vestidos, chaquetas o faldas. Este detalle crea una pequeña expansión del tejido que aporta volumen en la zona de las caderas y genera una silueta equilibrada y femenina.

Su principal característica es destacar la cintura mientras añade movimiento y fluidez al conjunto. Dependiendo del diseño, el peplum puede ser sutil y minimalista o convertirse en el elemento protagonista de la prenda.

Aunque muchas personas asocian el peplum con la moda de los años 80 o con su popularidad durante la década de 2010, sus orígenes son mucho más antiguos. La inspiración proviene del «peplos», una túnica utilizada por las mujeres en la Antigua Grecia. Más adelante, durante los siglos XVIII y XIX, las prendas femeninas incorporaron volúmenes y sobrefaldas que recordaban esta silueta.

Las características principales del peplum

Cintura marcada: destaca visualmente la zona media del cuerpo. La influencer de moda Andrea Bonilla asegura que «Si tu cuerpo es tipo rectángulo, reloj de arena, triángulo invertido o con torso largo deberías considerar esta tendencia».

Volumen estratégico: añade dimensión en las caderas.

Movimiento natural: genera una sensación fluida al caminar.

Versatilidad: puede incorporarse en tops, vestidos, blazers y faldas.

Estética femenina: aporta delicadeza y sofisticación.

Adaptabilidad: funciona en estilos casuales, laborales y formales.

Equilibrio visual: ayuda a armonizar las proporciones corporales.

Diversidad de diseños: existen versiones estructuradas, románticas, minimalistas y modernas.

El peplum, una tendencia que vuelve para quedarse

La vuelta del peplum demuestra que la moda continúa reinterpretando elementos clásicos para adaptarlos a las necesidades actuales. Su combinación de movimiento, elegancia y versatilidad responde perfectamente al deseo de prendas cómodas, favorecedoras y fáciles de llevar.

Ya sea en una blusa para la oficina, un vestido para una ocasión especial o un look casual de fin de semana, el peplum se posiciona como una de las tendencias más destacadas del momento.

Ideas de looks con peplum según la ocasión

Look casual para el día a día

Combina un top peplum en tonos neutros con jeans rectos o de pierna ancha y zapatillas blancas.

Este conjunto ofrece comodidad y estilo, ideal para salidas informales, reuniones con amigos o actividades cotidianas.

Estilo romántico para una cita

Un vestido peplum en colores suaves como rosa empolvado, lavanda o beige resulta perfecto para una ocasión especial.

Complementa con sandalias delicadas y accesorios minimalistas.

Look para la oficina

Una blusa peplum combinada con pantalones de sastrería crea una imagen profesional y elegante.

Puedes completar el look con mocasines o zapatos de tacón medio para mantener un equilibrio entre sofisticación y comodidad.

Look de noche

Los tops peplum confeccionados en satén, terciopelo o tejidos con brillo pueden combinarse con pantalones ajustados o faldas lápiz.

Añade tacones y joyería llamativa para lograr una propuesta elegante y moderna.

Eventos formales

Los vestidos con peplum continúan siendo una excelente opción para bodas, celebraciones o cenas importantes.

La silueta aporta sofisticación y ayuda a crear una imagen refinada sin excesos.

Tendencia monocromática

Un conjunto completo en un mismo color con detalles peplum genera un efecto visual estilizado y contemporáneo.

Los tonos blanco, negro, beige y azul marino son especialmente populares para este tipo de propuestas.

Consejos para llevar el peplum con estilo