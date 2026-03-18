Ni Pelayo ni María: estos son los nombres de bebé favoritos de la IA para los niños que van a nacer esta primavera

El 20 de marzo comienza por fin la primavera, una de las épocas más deseadas por todos ya que implica el renacer de la naturaleza, el buen tiempo que llega tras el invierno y una sensación de optimismo general. Pero si además le sumas el que estás esperando un bebé, puede ser un buen momento para pensar en ese nombre perfecto. De este modo y con la ayuda de la IA hemos querido saber cuáles son los mejores nombres de bebé para elegir precisamente en primavera.

Con la inteligencia artificial cada vez más presente en nuestras vidas, decidimos preguntarle a Chat GPT cuáles serían, según su análisis, los nombres más recomendables para los niños y niñas que nacerán esta primavera. Para darnos su respuesta, la IA nos explicó que ha cruzado tendencias oficiales del INE, popularidad en redes y asociaciones simbólicas (como luz, florecimiento o nueva vida) para elaborar su listado y que le da como resultado 50 nombres que ahora desvelamos. No se trata sólo de nombres «relacionados” con la estación, sino de opciones que combinan actualidad, frecuencia de uso reciente en España y resonancia cultural. Así que, si estás decidiendo cómo llamar a tu bebé, aquí tienes 25 sugerencias para niño y 25 para niña con explicaciones detalladas.

Nombres de bebé favoritos de la IA para los niños que nacerán en primavera

Tras analizar datos del INE y también teniendo en cuenta que ya estamos casi en primavera, estos son los nombres de bebé favoritos de la IA para los niños que hacen ahora en primavera:

Mateo . El nombre más elegido en España para niños nacidos en los últimos años (3.289 casos), según el INE, desbancando a Hugo. ChatGpT añade que es clásico, internacional y fácil de pronunciar en muchos idiomas.

. El nombre más elegido en España para niños nacidos en los últimos años (3.289 casos), según el INE, desbancando a Hugo. ChatGpT añade que es clásico, internacional y fácil de pronunciar en muchos idiomas. Hugo . Tradicional favorito durante años, ocupa aún un lugar muy alto (2.734 registros en 2024), nos dice que tiene «un sonido moderno y gran presencia en rankings recientes».

. Tradicional favorito durante años, ocupa aún un lugar muy alto (2.734 registros en 2024), nos dice que tiene «un sonido moderno y gran presencia en rankings recientes». Martín . Con 2.693 casos en 2024 ya que son los últimos registros que se tienen, mantiene una posición constante gracias a su tono fuerte y familiar en España.

. Con 2.693 casos en 2024 ya que son los últimos registros que se tienen, mantiene una posición constante gracias a su tono fuerte y familiar en España. Leo . Corto y luminoso (2.550 registros en 2024), es un nombre que según la IA «refleja energía y dinamismo», lo que le parece ideal para una época como la primavera.

. Corto y luminoso (2.550 registros en 2024), es un nombre que según la IA «refleja energía y dinamismo», lo que le parece ideal para una época como la primavera. Manuel . Con casi 2.411 bebés nombrados en España en 2024, este nombre lo elige además por «tradición»

. Con casi 2.411 bebés nombrados en España en 2024, este nombre lo elige además por «tradición» Lucas . Otro clásico moderno (2.228 casos en 2024) del que la IA que tiene «una sonoridad suave que se asocia a luz y claridad, perfecto para la época primaveral».

. Otro clásico moderno (2.228 casos en 2024) del que la IA que tiene «una sonoridad suave que se asocia a luz y claridad, perfecto para la época primaveral». Pablo . Tradicional y habitual (2.158 en 2024), mantiene relevancia sin sonar pasado de moda.

. Tradicional y habitual (2.158 en 2024), mantiene relevancia sin sonar pasado de moda. Alejandro . Con 2.136 casos en 2024, Chat GPT explica que le parece de los mejores porque es clásico, de fuerte presencia histórica y aún popular.

. Con 2.136 casos en 2024, Chat GPT explica que le parece de los mejores porque es clásico, de fuerte presencia histórica y aún popular. Enzo . Internacional y en alza (2.028 en 2024), encaja con tendencias recientes de nombres breves y modernos. Le parece un nombre «fresco acorde a la época».

. Internacional y en alza (2.028 en 2024), encaja con tendencias recientes de nombres breves y modernos. Le parece un nombre «fresco acorde a la época». Álvaro . Con 1.949 casos en 2024, destaca por su equilibrio entre tradición y frescura.

. Con 1.949 casos en 2024, destaca por su equilibrio entre tradición y frescura. Thiago . Muy presente entre las nuevas generaciones, «combina origen latino con popularidad global» nos dice la IA.

. Muy presente entre las nuevas generaciones, «combina origen latino con popularidad global» nos dice la IA. Luca . Variante de Lucas en crecimiento, y del que explica que tiene una sonoridad suave ideal para la primavera.

. Variante de Lucas en crecimiento, y del que explica que tiene una sonoridad suave ideal para la primavera. Daniel . Clásico internacional con presencia constante en listas de popularidad.

. Clásico internacional con presencia constante en listas de popularidad. Adrián . De este nombre dice que es «elegante y estable en nichos urbanos y modernos».

. De este nombre dice que es «elegante y estable en nichos urbanos y modernos». Marco . Nombre corto, fácil de escribir y pronunciar, que Chat GPT elige además por sus raíces históricas europeas.

. Nombre corto, fácil de escribir y pronunciar, que Chat GPT elige además por sus raíces históricas europeas. Nico . Es la variante informal de Nicolás, y la IA explica que es además mucho más usado entre los nuevos padres.

. Es la variante informal de Nicolás, y la IA explica que es además mucho más usado entre los nuevos padres. Samuel . Tradicional, con fuerza narrativa y claro significado religioso y cultural.

. Tradicional, con fuerza narrativa y claro significado religioso y cultural. Darío . Clásico con presencia moderada, transmite creatividad según la IA.

. Clásico con presencia moderada, transmite creatividad según la IA. Elías . Breve, con origen bíblico, cada vez más visible en tendencias recientes y lo asocia con la época de cambios ya que dice que es un «nombre distinto» perfecto para padres que «buscan nombres que no sean los que se oyen siempre».

. Breve, con origen bíblico, cada vez más visible en tendencias recientes y lo asocia con la época de cambios ya que dice que es un «nombre distinto» perfecto para padres que «buscan nombres que no sean los que se oyen siempre». Iker . Muy asentado en España especialmente en el norte, con un toque local.

. Muy asentado en España especialmente en el norte, con un toque local. Óscar . Nombre sólido con tradición literaria y artística.

. Nombre sólido con tradición literaria y artística. Javier . Clásico con dignidad y presencia histórica.

. Clásico con dignidad y presencia histórica. Gabriel . Asociado a luz y mensaje positivo, «en línea con el simbolismo primaveral» según la IA

. Asociado a luz y mensaje positivo, «en línea con el simbolismo primaveral» según la IA Diego . «Tradicional español con resonancia cultural fuerte», explica Chat GPT así que lo mete también en el listado.

. «Tradicional español con resonancia cultural fuerte», explica Chat GPT así que lo mete también en el listado. Izan. Variante fonética de Ethan o Evan, la IA nos explica que tiene «presencia creciente en rankings regionales».

Nombres de niña favoritos de la IA para bebés de primavera

Además de los nombres para niños la IA nos da también estos otros nombres de bebé para las niñas que nacen esta primavera: