Marcelino estalla contra Alberola: «En el Madrid-Sevilla hubo entradas más peligrosas y fueron amarilla»

Marcelino García Toral se mostró en desacuerdo con la decisión de Alberola Rojas de no señalar penalti de Joan García a Rafa Marín. El portero del Barça se levanta para ir a por el balón y derriba al central del Villarreal. «Yo veo la jugada de Joan García y me parece penalti», reconoció tras el encuentro. Además, el técnico afirmó que cuanto más veía la jugada repetida, «más claro tengo que es penalti». Y sobre la roja a Renato Veiga la comparó con la no expulsión de Marcao a Rodrygo: «Ayer vi expulsiones más peligrosas que estas que se sancionaron con amarilla».

«Creo que todos estaremos de acuerdo. Hemos visto un gran Villarreal, enorme. Para ganar al Barça tienes que aprovechar las ocasiones. Hemos tenido las ocasiones pero no las hemos aprovechado. Hoy iba más a favor nuestro del año pasado. En una segunda jugada llega el penalti. No sé cuál es la diferencia entre el penalti y en la que se levanta Joan Garcia y tira a Rafa Marín, para impedir que un jugador nuestro vaya a por el balón. El equipo siguió con el plan, tenían posesión pero no llegadas, estaban muy incómodos. Eran más claras las ocasiones nuestras, más allá del penalti y un larguero de Raphinha. Creo que el jugador más destacado del Barça hoy fue el portero», empezó diciendo el asturiano.

«Hubo un penaltito en el primer tiempo y otro en el segundo, uno se pita y otro no. La expulsión puede ser justa pero yo ayer vi expulsiones más peligrosas que estas que se sancionaron con amarilla. Pero 11 contra 10, cuando se estaba dando este espectáculo, expulsar así a un jugador… Pero bueno, hemos hecho un partidazo con 11 y con 10», comenzó diciendo en la rueda de prensa.

«Debemos de evitar ese tipo de acción, que era innecesaria y excesivamente intensa. Pero bueno, unos árbitros pitan de una manera y otros de otra… hay que respetar a los unos y a los otros. Pero si hacemos ocho ocasiones en el primer tiempo, se nos anula un gol por una distancia mínima… parece que todo se nos da en contra. Circunstancias de fútbol que unas veces te favorecen y otras no pero hicimos un gran trabajo. Hay que mejorar en la contundencia en las áreas», agregó

Respecto a la expulsión de Renato Veiga, el técnico dijo en DAZN que «cometimos un error evitable con la expulsión, que condicionó mucho el partido. Le dije al árbitro: ‘¿Qué pasa si saca amarilla y luego va al VAR?’. A la inversa no sé lo que pasa. Me dijo que lo había visto muy claro. Para mí ha sido exceso de fuerza. Para mí no es expulsión. Bueno, viéndola en otra cámara, quizás sí. Ayer veo una entrada a más altura. Esta va a ras de suelo. En el fútbol hay que vivir los momentos. La entrada yo creo que no tiene gravedad. No hay torsión del tobillo. Si el árbitro ve gravedad… con el espectáculo que estábamos viendo. 38 minutos muy buenos. Para dejar a un equipo con diez…»

En rueda de prensa, sobre ese mismo tema, agregó: «La expulsión la he visto. En diferentes ángulos. Me parece más naranja que roja. Mis dudas son que si hubiera sacado amarilla le hubieran llamado del VAR. Sacándole roja no le van a llamar. No hay plantillazo, fue a ras del suelo. Yo ayer vi un plantillazo a media tibia y no fue roja. Si hubiera sacado amarilla no habría sido injusto”.

Sobre el posible penalti a Rafa Marín, el técnico del Villarreal no tuvo dudas: «La acción de Rafa es penalti. Nuestro jugador va a por el balón, se levanta y le derriba. Respeto cualquier otra opinión, pero para mí es penalti. Cuanto más veo la jugada de Rafa, más claro tengo que es penalti».

Marcelino reconoció que al equipo le faltó contundencia para superar al Barcelona: «Estamos en esa situación que pasa durante la temporada que el rival te llega poco y te hace daño. No podemos dejar de creer. Sabía que el equipo iba a estar bien. El equipo no había perdido fútbol ni competitividad. El otro día metimos un gol de 22 tiros. El día del Copenhague igual. Solo puedo dar la enhorabuena a mis jugadores. Incluso con diez, el equipo ha competido, ha tenido situaciones, incluso en la segunda parte. Qué más puedo pedir».

Marcelino explicó las modificaciones que hizo tras la expulsión: «Vas contra el Barça con el resultado en contra. Vamos a obligarnos a defender en bloque bajo. Lo hicimos francamente bien. Teníamos dos pivotes, posibilidad de Moleiro, para poder jugar con profundidad. Creo que lo hicimos en ocasiones. Defendimos muy bien. Estoy muy satisfecho. Es una pena porque creo que en el primer cuarto de hora, incluso después, lo justo es que hubiéramos ido nosotros por delante. Pero bueno, esto es fútbol».

El técnico elogió el gran rendimiento que está ofreciendo Moleiro desde que llegó al Villarreal. «Siempre digo que el rendimiento es producto del trabajo de los futbolistas. Moleiro es un chico joven, que venía de competir a un cierto nivel. Era el jugador protegido, que no se me entienda mal. Era un jugador con participaciones un poco dispersas. Ahora es más continuo y eso le ha mejorado. Es autocrítico exageradamente. Quiere la perfección pero tiene muchísima voluntad y unas ganas tremendas. Ha sido un acierto del Villarreal este fichaje», comentó.

Por último, Marcelino explicó los motivos por los que decidió no sacar a Gerard Moreno: «Gerard hubiera entrado seguro con un resultado ajustado y 11 contra 11. Lo hablamos con él y, vistas las circunstancias, creía que debemos ser prudentes. Estábamos demasiado replegados y Gerard para poner sus virtudes en el campo necesitamos más balón y menos distancia con la portería rival».