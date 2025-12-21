Alberola Rojas se cree el engaño de Raphinha: pita penalti para el Barça por su salto hacia Comesaña

Raphinha hizo una pillería y le salió bien: Alberola Rojas pitó penalti a favor del Barcelona en el minuto 12 del partido de Liga contra el Villarreal. Lo hizo por una acción bastante polémica en el que, al verla repetida, dio la sensación de que el jugador brasileño se abalanzaba hacia la espalda de Santi Comesaña para engañar al árbitro, que no dudó en señalar la pena máxima.

En directo parecía penalti claro, pero Comesaña nunca tocó con el pie a Raphinha y se chocó con la parte trasera del centrocampista del Villarreal. Alberola Rojas no tuvo dudas y el VAR no le corrigió, por lo tanto, penalti para el Barça. Fue el propio delantero blaugrana quien disparó y venció a Luiz Junior engañándole por el lado derecho.

Y en el minuto 39, Alberola Rojas expulsó a Renato Veiga, central del Villarreal, por un planchazo sobre Lamine Yamal. La roja era bastante clara en este caso y el portugués estropeó un partido que hasta ese momento estaba siendo bonito con oportunidades para ambos equipos. De hecho, los de Marcelino empataron con gol de Ayoze Pérez, pero fue anulado por un fuera de juego antes de dar la asistencia de Cardona.