El Gobierno de Pedro Sánchez confía en que la mediación de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pueda convencer a Argelia para que reabra el gasoducto del Magreb, que nutría de gas a España (Tarifa) a través de Marruecos, cerrado a finales de 2021 por las diferencias entre el Gobierno argelino y el de Marruecos.

«El ambiente está empezando a cambiar. Esta mediación podría conducir a acuerdos regionales, en particular con una alta probabilidad de reanudar las operaciones del gasoducto que cruza Marruecos», ha declarado un miembro del Gobierno español a la prensa local.

Argelia ya ha rechazado peticiones de España y de gobiernos europeos para reabrir este gasoducto, que ahora está sirviendo para que España exporte gas a Marruecos y el reino alauí pueda reemplazar en parte el gas que le llegaba desde Argelia.

Pero ahora la mediación del Gobierno de Estados Unidos puede tener más éxito que la de los gobiernos español y europeos y forzar a Argelia a abrir una infraestructura que podría servir para que España pueda afrontar con garantías el veto de Europa al gas ruso a partir de 2027.

También serviría para que ese gas pueda llegar a Europa a través de la exportación desde España a Francia -sigue en activo el gasoducto Medgaz, que trae gas desde Argelia a España a través de Almería-.

Por eso es clave para España y para Europa que ese gasoducto se reabra, y es clave ahora la mediación de Estados Unidos. El Gobierno de Sánchez, que se ha enfrentado a Trump en numerosas ocasiones, confía ahora en el presidente norteamericano para volver a la situación anterior a 2021.

Pero, además de las diferencias de Argelia con Marruecos, también la posición de Sánchez sobre el Sáhara Occidental quebró la confianza entre España y Argelia. La decisión del Gobierno español de apoyar el plan de Marruecos para el Sáhara, en contra de Argelia, provocó que se rompieran las relaciones comerciales entre los dos países, a excepción del gas.

Cuando España anunció que daría la vuelta a la dirección del gasoducto para poder suministrar gas a Marruecos, Argelia advirtió que habría consecuencias si el gas que llegaba a Marruecos era argelino.

Marruecos ha asegurado que el gas que le llega de España lo compra en los mercados internacionales en forma de GNL, que es tratado en las centrales españolas y enviado a través del gasoducto.

Lo que no ha admitido es que ese gas natural licuado que envía a España procede en parte de Rusia, país sobre el que la Unión Europea ha aprobado 14 paquetes de sanciones y había recomendado a los países miembro no comprarle gas.