Cielos despejados y vientos moderados en Andalucía: Previsión AEMET para hoy

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 16 de marzo de 2026. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas experimentarán un descenso en el litoral mediterráneo y un ascenso en el interior oriental, con pocos cambios en el resto. Se prevén heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos variables que irán aumentando en intensidad, especialmente en el litoral, donde se espera un levante moderado que podría alcanzar rachas muy fuertes al final del día.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 16 de marzo

Cielo despejado y brisa fresca en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta despejada y radiante. Con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 23 grados, el ambiente será agradable, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 23, haciendo que el calor se sienta un poco más intenso. La brisa del noreste, que soplará a unos 20 km/h, aportará un toque fresco, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable sujetar bien los sombreros.

A medida que avanza el día, el sol brillará con fuerza, iluminando la ciudad desde su salida a las 07:33 hasta su despedida a las 19:31. No hay riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y soleado. La humedad, que variará entre un 35% y un 70%, podría hacer que el aire se sienta un poco cargado en ciertos momentos, pero en general, será un día perfecto para pasear y disfrutar de la belleza sevillana.

Córdoba: cielo nublado y viento fuerte

Las primeras luces del día en Córdoba traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad que se siente en cada rincón. El cielo, cubierto de nubes grises, presagia un día agitado, donde el viento comienza a soplar con fuerza, anunciando cambios inminentes en el tiempo.

A medida que avanza la jornada, la temperatura oscilará entre los 8 y los 20 grados, con una sensación térmica que podría descender hasta los 7 grados. Las ráfagas de viento alcanzarán los 35 km/h y aunque la probabilidad de lluvia es baja por la mañana, se espera un aumento en la humedad, que podría llegar al 80%. Es recomendable llevar paraguas, ya que la tarde podría traer sorpresas.

En Huelva, cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 22 grados. La brisa será suave, con vientos que alcanzarán los 25 km/h, lo que aportará una agradable sensación térmica a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

Es un día ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando la calidez de la tarde. La suavidad del tiempo invita a disfrutar de un café en una terraza o a dar un paseo por el parque, disfrutando de la tranquilidad que ofrece la jornada.

Cielo despejado y viento moderado en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 13°C y aunque la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fresca, no se espera lluvia en las primeras horas. A medida que avanza la jornada, el viento soplará del este a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, así que es recomendable tener precaución.

Por la tarde, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 21°C, aunque la sensación térmica podría llegar a los 20°C. La humedad, que oscilará entre el 40% y el 85%, hará que el ambiente se sienta algo pesado. Con el sol saliendo a las 07:34 y poniéndose a las 19:33, disfrutaremos de casi 12 horas de luz, perfectas para aprovechar el día.

Jaén: cielos despejados y ambiente agradable

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 6 grados, pero se espera que a medida que avance el día, el termómetro suba hasta alcanzar los 18 grados, brindando una sensación térmica agradable.

A lo largo de la jornada, el tiempo se mantendrá estable, con un ligero aumento en la temperatura y vientos suaves del noreste. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y unas gafas de sol para protegerte de los rayos.

Cielo despejado y brisa agradable en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 11 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 18 grados por la tarde, mientras el viento sopla del este a una velocidad media de 20 km/h, aportando una agradable brisa.

A lo largo de la jornada, se prevé un ambiente estable, con una humedad que variará entre el 40 y el 80 por ciento. Se recomienda disfrutar del sol durante el día, ya que la noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos al aire libre.

Granada: cielo despejado y ambiente primaveral

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 5 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 19 grados, con un viento suave del sur que aportará una agradable sensación térmica.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá estable, permitiendo disfrutar de un bonito atardecer. Es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas desciendan nuevamente. Aprovecha el sol y sal a disfrutar de este día primaveral.

Almería: cielo despejado y ambiente agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 11°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 19°C por la tarde, mientras el viento sopla del este a una velocidad media de 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde-noche se presenta tranquila, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia. Se recomienda aprovechar el sol hasta su ocaso a las 19:17, disfrutando de un ambiente seco y cómodo, con una humedad que oscilará entre el 35% y el 75%.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET