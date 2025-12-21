Mejor que ‘Yellowstone’: la miniserie de Netflix ideal para los fans del western: la devorarás en una tarde

Los fanáticos del cine del oeste saben que Yellowstone es la serie que ha marcado un antes y un después dentro del género. Ficción que enmarca otras narraciones como spin-offs y secuelas y que de alguna forma, funciona un poco como otros fenómenos de la talla de Los Bridgerton. Sólo que en vez de bailes, vestidos y amoríos, aquí la violencia funciona como el encaje de varios tiroteos e intrigas familiares. El éxito de la producción protagonizada por Kevin Costner llevó a que la Paramount expandiese el proyecto por varios terminales de streaming, incluida la «gran N roja». Sin embargo, más allá de la creación de Taylor Sheridan y John Linson, Netflix ya creo este 2025, la miniserie western definitiva: Érase una vez el Oeste.

Considerada por la crítica como uno de los mejores productos audiovisuales del año, la serie ideada por Mark L. Smith no ha tenido que digamos, un reconocimiento correspondido a las grandes reseñas del público y de la prensa especializada. Ni Emmy ni Globos de Oro, Netflix declinó los esfuerzos de promocionar su western y ahora, Érase una vez el Oeste es uno de esos tantos proyectos que deben resignarse a ser el contenido de culto de los amantes de una tipología narrativa de nicho. Porque aunque el género pueda mostrarnos algunos títulos esporádicos celebrados, lo cierto es que la hegemonía del Far West quedó anclada entre la década de los 40 y los 60. Eso sí, cualquier cinéfilo agradecerá un material que viene de la mano del guionista que obtuvo una nominación al Oscar por El renacido. Smith es responsable este mismo 2025 de Indomable (otro estreno de Netflix), fue el escritor tras el reboot de Twisters y el próximo 2026 veremos su trabajo versionando The Dog Stars, la novela homónima de peter Heller que ha dirigido Ridley Scott.

Pero ¿De qué trata Érase una vez el Oeste? ¿cuántos episodios tiene? ¿quién aparece en ella? ¿podría haber una segunda parte?

Netflix y su infravalorado western: ‘Érase una vez el Oeste’

Reflejando los conflictos de la época y la tensión entre colonos, comunidades mormonas y tribus indígenas, la trama de Érase una vez el Oeste se centra el la historia de supervivencia de una madre y su hijo, huyendo de secretos y buscando refugio en el violento y brutal territorio norteamericano de 1857, dentro del contexto de la Guerra de Utah.

En el elenco protagonista, encontramos a varias caras conocidas del mundo de la interpretación. Betty Gilpin (La caza), Taylor Kitsch (True Detective 2), Shea Whigham (El lobo de Wall Street), Saura Lightfoot Leon (The Agency) y Dane DeHaan (Chronicle), conforman un elenco principal que se completa con Preston Mota, Kim Coates, Jal Courtney, Joe Tippett y Alex Breaux.

Un final cerrado de 6 episodios

No, desgraciadamente, Érase una vez el Oeste tiene un final cerrado. Pero eso quizás, en una industria que estira en exceso sus historias representa una virtud de nuestro tiempo. Seis episodios de aproximadamente 50 minutos de duración, cada uno. Perfecta para una maratón, este brutal retrato de vaqueros e indios concentra todos los estímulos para tenernos pegados a la pantalla, capítulo tras capítulo.