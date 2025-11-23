Es la favorita de los fans de ‘Yellowstone’: la serie de 10 episodios de Prime Video que es es mucho mejor

La serie Yellowstone protagonizada por el actor Kevin Costner ha puesto de nuevo de moda los westerns que ya triunfaron en los años 50 y ahora vuelven con fuerza. En las plataformas de streaming han empezado a surgir como setas otras series del género como Deadwood, Outer Range y 1883 que es la precuela de Yellowstone. Esta última cuenta la aventura de la familia Dutton que viaja desde Tenesse al Oeste de Estados Unidos después de la guerra de Sucesión para encontrar una vida mejor y después de muchas vicisitudes, termina siendo la propietaria de lo que será el rancho Yellowstone. La serie 1883 ha sido creada por Taylor Sheridan para Paramount+ y se puede ver en la actualidad en España en las plataformas de streaming Prime Video y SkyShowtime. Una buen western moderno para los que han disfrutado de Yellowstone y los aficionados a los westerns de toda la vida.

La primera temporada de la serie 1883 cuenta con 10 episodios de una duración de una hora aproximadamente y se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios de SkyShowtime. Una original ficción que está protagonizada por actores como Tim McGraw (The Blind Side. Un sueño imposible) y Sam Elliott (El gran Lebowski y Ha nacido una estrella). Los westerns Yellowstone y 1883 se están convirtiendo en un fenómeno televisivo que no deja de crecer en el que las tramas se basan en las intrigas familiares de los miembros de las familias que viven en este enorme rancho.

El artífice de estas dos series, Yellowstone y 1883, es Tom Sheridan es conocido por todos por haber escrito el guion de películas como Sicario o Comanchería y haber dirigido Wind River. 1883 es una serie perfecta para entretenerse en el sillón del apartamento o la tumbona de la piscina las tardes aburridas de este mes de agosto.

¿Qué ocurre en la serie 1883?

Lo primero que hay que aclarar es que no hace falta haber visto Yellowstone para comenzar a disfrutar de la serie 1883. Como hemos comentado esta serie cuenta la historia de los miembros de la familia Dutton en el periodo posterior a la Guerra Civil, los cuales deciden abandonan Tennessee para empezar una nueva vida. Por eso la familia viaje a viajan a Fort Worth en Texas y se unen a una caravana. Después de un largo y tortuoso camino hacia el oeste hasta Oregón y al final se establecieron en Montana en un lugar que se convertiría poco a poco en el rancho Yellowstone.

El rudo y valiente líder de esta exposición será Shea Brennan, un excapitán del Ejército de la Unión durante la guerra de Sucesión cuya esposa Helen y su hija mueren de viruela antes del inicio de la expedición. Shea se une a la caravana con su familia después de conocer a Brennan y Thomas en Texas. ​

Entre los puntos fuertes de esta serie destaca la interpretación de Isabel May y Sam Elliott, su increíble fotografía y cómo muestra la realidad de la expedición en la que sus personajes viven situaciones difíciles como la enfermedad, la muerte o la violencia. Una serie 1883 que ha contado con muy buenas críticas por parte de los usuarios de SkyShowtime.

El reparto de este western moderno

El actor Sam Elliott da vida al personaje de Shea Brennan que es un empleado de la Agencia Pinkerton y un excapitán del Ejército de la Unión durante la guerra civil estadounidense. El actor Tim McGraw de vida a James Dillard Dutton que un fue capitán del Ejército de los Estados Confederados durante la Guerra Civil y que estuvo en un campo de prisioneros de guerra de la Unión durante tres años.

Además, en el reparto de la serie 1883 están los actores Faith Hill como Margaret Dutton, la matriarca de la familia, Isabel May como Elsa Dutton, su hija de 17 años, LaMonica Garrett como Thomas, Marc Rissmann como Josef, Audie Rick como John Dutton, Eric Nelsen como Ennis, James Landry Hébert como Wade y Noah Le Gros como Colton.

Esta serie también ha contado con estrellas invitadas como Billy Bob Thornton que da vida al mariscal Jim Courtright, Tom Hanks como el general George Meade, Graham Greene como Spotted Eagle o Dawn Olivieri como Claire Dutton, entre otros.

Aunque al principio Paramount presentó esta serie como una miniserie o serie limitada de solo 10 episodios, en 2022 anunció que habría una segunda temporada con más episodios, pero luego cambió de opinión y se sustituyó este proyecto por una nueva serie secuela que acabaría llamándose 1923. En cuanto a esta última serie su acción se sitúa después de 1883 y antes de Yellowstone y la primera temporada se estrenó en 2022 y la segunda en 2023. Por lo tanto, cuando los seguidores de esta saga de rudos vaqueros se acaben los episodios de 1883, tienen disponibles en SkyShowtime dos temporadas de 1923.