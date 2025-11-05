5 western de Movistar Plus que tienes que ver una vez en la vida: de John Wayne a Brad Pitt

Puede que ya o sea un género tan hegemónico como lo fue en los 40 o los 60, pero las películas del oeste deberían guardarse como oro en paño en la cultura fílmica de cualquier cinéfilo. Entre otras cosas porque a diferencia de los musicales o los superhéroes, la tipología de los llaneros solitarios representan el axioma representativo del cine clásico norteamericano, marcando una excelencia que nació con la propia disciplina y que en gran medida, moldeó el lenguaje cinematográfico desde Asalto y robo de un tren (1903) de Edwin S. Porter. Así que nunca está de más recalar dónde se encuentran disponibles los western más destacados y por eso, hemos preparado una lista con los mejores ejemplos del género que podemos encontrar en Movistar Plus:

7 western de Movistar Plus

1-‘Centauros del desierto’

No es sólo uno de los mejores Western que podemos encontrar en Movistar Plus. Centauros del desierto es por derecho propio una de las mejores películas de la historia del celuloide. Filme de culto que puede verse tantas veces como uno desee, sin que este pierda ningún tipo de valor o pierda en su excelencia prístina. Adaptando la novela de Alan Le May, John Ford nos pone en la piel de dos hombres que buscan a una de las sobrinas de su familia, secuestrada por un grupo de comanches.

Reparto: John Wayne, Natalie Wood, Jeffrey Hunter, Ward Bond, Vera Miles, John Qualen, Olive Carey y Henry Brandon, entre otros.

Plataformas: sólo en Movistar Plus

2-‘Río Bravo’

Seguimos la lista de mejores western en Movistar Plus con otro título comandado por John Wayne, pero esta vez con Howard Hawks en la dirección. Río Bravo es una de las películas favoritas de Tarantino y aparte, representa el trabajo original que dio lugar más de 15 años después, al remake Asalto a la comisaría del distrito 13. La trama se centra en la custodia de un preso que resulta hermano de un poderoso terrateniente. Este intentará salvarlo, pero el sheriff acompañado de algunos aliados se atrincherará en las oficinas del alguacil para hacer tiempo hasta que llegue la autoridad estatal para llevárselo.

Reparto: John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson, Walter Brennan y Ward Bond.

Plataformas: Sólo en Movistar Plus

3-‘Grupo salvaje’

De dos ejemplos de Western clásico, pasamos al llamado western crepuscular. Subgénero dentro del subgénero que redifinió las bases de dichos filmes mostrando un oeste en decadencia con grandes protagonistas perdedores y moralmente ambiguos. El siempre violento Sam Peckinpah filma la historia de un grupo de veteranos atracadores de bancos que se ven acorralados por varios cazadores de recompensas y por el ejército mexicano. La cinta en su secuencia final, uno de los mejores tiroteos que nos ha dejado el séptimo arte.

Reparto: William Holden, Ernest Borgine, Robert Ryan, Edmond O’Brien, Warren Oates y Ben Johnson.

Plataformas: Sólo está en Movistar Plus

4-‘Hasta que llegó su hora’

No podíamos hacer una lista con los western más destacados de Movistar Plus y no apuntar al menos, un ejemplo dentro del llamado Spaghetti Western. Y claro está, no podía venir firmada por otro hombre que no fuese Sergio Leone, bajo una historia de venganza inmortal.

Reparto: Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale, Gabriele Ferzetti y Frank Wolff, entre otros

Plataformas: Sólo en Movistar Plus

5-‘El asesinato de Jesse James’

No todo van a ser recomendaciones del siglo pasado. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford es otro western crepuscular que nos brindó, sin duda, una de las mejores interpretaciones de la carrera de Brad Pitt. En la fotografía, Roger Deakins y en la banda sonora, Nick Cave y Warren Ellis firman una partitura de cuento que Andrew Dominik dirige con un pulso estilístico casi hipnótico para el espectador. La trama narra los últimos años del forajido más famoso del oeste americano.