Dura 2 horas y media y es una obra maestra de Joaquin Phoenix: la nueva película que todo fan del cine western debería ver

El fin del verano todavía no nos ha traído grandes superproducciones a las salas, pero sí que ha mostrado a los espectadores títulos que quizás tengan mucho que decir en la temporada final de premios. Uno de ellos tiene que ver con la presencia de Joaquin Phoenix y su nueva película, Eddington. Un western moderno que causó una gran división de opiniones en su preestreno en el pasado Festival de Cannes, pero que gracias a la presencia de su elenco repleto de estrellas se ha convertido en un fenómeno de interés para toda la comunidad cinéfila y en general para todos aquellos que busquen una experiencia cinematográfica diferente a los clásicos tópicos del cine norteamericano.

Desgraciadamente para el sello A24, Eddington no está cumpliendo las expectativas que el título tenía en el momento de su anuncio. Por un lado porque su «accesible» presupuesto de 25 millones de dólares de momento, sólo le ha alcanzado para recaudar 12 millones en todo el mundo. Y eso, significa que posiblemente la producción genere pérdidas en las arcas del estudio. Por otro, las múltiples discrepancias sobre su factura final ha provocado que muchos pierdan la fe en un cineasta que hace poco más de un lustro nos había regalado dos grandes obras del terror; Hereditary y Midssomar. No obstante, no todo son malas opiniones sobre esta comedia negra que reúne a lo mejorcito de Hollywood, pues muchos hablan de una hipotética nominación al Oscar por la nueva película que actualmente, está disponible en la cartelera española. Pero…¿de qué trata realmente Eddington? ¿Quién aparece en su elenco? ¿Podría tener oportunidades en la alfombra roja?

Joaquin Phoenix: su nueva película

La sinopsis oficial de Eddington es la siguiente: «Mayo de 2020. En un viaje por carretera, una pareja se queda atrapada en Eddington, un pequeño pueblo de Nuevo México durante la pandemia. Inicialmente son bien acogidos, pero todo da un giro siniestro al caer la noche. El enfrentamiento entre el sheriff y el alcalde desata el caos cuando los vecinos se enfrentan entre sí».

Eddington supone la segunda colaboración de Joaquin Phoenix en una nueva película de Aster, ya que en 2023 colaboraron juntos en la inclasificable Beau tiene miedo. Otro fracaso comercial que pone el futuro autoral del director en la picota de un modelo de negocio que no va a perdonarle otro fracaso en la taquilla. Aparte del ganador del Oscar por Joker, el filme concentra a todo un cupo de caras conocidas dentro de la industria. Desde el omnipresente Pedro Pascal, pasando por Austin Butler, hasta Emma Stone. Tras ellos, Luke Grimes, Deirde O´Conell, Micheal Ward, Amélie Hoeferle y Clifton Collins Jr., completan el casting secundario.

La aman o la odian

La crítica está dividida con el guion original de Aster. Algunos valoran la construcción pesadillesca de la paranoia del COVID-19, mientras que otros apuntan a una duración demasiado extensa e irregular. A pesar de todo, Eddington podría tener cierta presencia en los próximos Oscar. Entre otras cosas porque esa división de opiniones siempre puede sorprender mucho dentro de la idiosincrasia de las nominaciones. Sobre todo teniendo en cuenta que la cinta ha gustado más en Estados Unidos que en su acogida crítica dentro de Europa.