Acaba de llegar a Netflix la comedia que va a ser un éxito internacional: ya es lo más visto

Uno de los estrenos más esperados de este 2026 es la comedia romántica Gente que conocemos en vacaciones (People We Meet on Vacation) que se acaba de estrenar en Netflix. Una cinta que nos promete amistad, viajes por el mundo, nuevas experiencias y, posiblemente, una historia de amor de las de toda la vida. Una película romántica de comedia que está basada en una de las novelas con más éxito de la escritora estadounidense Emily Henry. Los libros de esta autora se han convertido en un fenómeno de ventas después de otros como Beach Read, Book lovers, Happy Place o Gente que conocemos en vacaciones que han llegado a vender más de 2,5 millones de ejemplares vendidos por todo el mundo. La cinta Gente que conocemos en vacaciones dura solo dos horas, que se hacen muy cortas, y es perfecta para pasar un buen rato durante el fin de semana y empezar a pensar en los viajes que haréis este año.

La película Gente que conocemos en vacaciones ha sido dirigida por Brett Haley (Hearts Beat Loud, All the Bright Places) a partir de un guion de Yulin Kuang, Amos Vernon y Nunzio. Cuenta la historia de Alex, una escritora bastante alocada especializada en viajes, y Poppy, un tímido profesor, dos amigos que se han conocido en la Universidad y que han mantenido la costumbre de realizar todos los veranos juntos un viaje inolvidable durante una semana, pero de repente en La Toscana la ilusión del viaje y la amistad se desvanece y se dan cuenta de que tienen que tomar alguna decisión y descubrir si son algo más.

Uno de los grandes atractivos de esta nueva cinta es que está protagonizada por la actriz Emily Bader, a la que conocemos por My Baby Jane, la cual da vida a Alex y el actor Tom Blyth (Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes) a Poppy. Una pareja con una química increíble que funciona desde el primer minuto y que trasmiten en sus viajes la premisa de que hay lugares que cobran vida cuando los descubres con la persona adecuada.

¿De qué trata la película Gente que conocemos en vacaciones?

En esta cinta romántica se cuenta la historia de Alex y Poppy, los cuales son amigos de la universidad y no se parecen en nada. Alex es una extrovertida y valiente escritora de viajes no tiene miedo a nada y Poppy es un tímido profesor que lo planifica todo y no le gusta arriesgar. Aunque son como el día y la noche, entre ellos hay una química increíble. En los últimos diez años han mantenido la tradición de irse una semana juntos de vacaciones en el que conocen juntos nuevos lugares y comparten anécdotas divertidas.

Pero un día en La Toscana ocurre algo diferente ya que de repente la magia parece que se ha perdido y la amistad que han ido forjando está desapareciendo. Los dos intentarán que su último viaje se convierta en una segunda oportunidad para descubrir hacia dónde van sus vidas.

Según la sinopsis oficial de Netflix: «La despreocupada Poppy (Bader) y el rutinario Alex (Blyth) llevan una década siendo, inesperadamente, mejores amigos. Viven en ciudades diferentes, pero pasan juntos todas las vacaciones de verano. El delicado equilibrio de su amistad se pone a prueba cuando empiezan a cuestionar lo que para todos era obvio: ¿serán realmente la pareja ideal?».

El reparto de esta comedia romántica

La actriz Emily Bader, a la que conocemos por la serie My Lady Jane (2024) y las películas Paranormal Activity: Next of Kin (2021) y Fresh Kills (2023), da vida a la alocada Poppy Wright y borda el papel de esta treintañera divertida y sin filtros. El actor Tom Blyth al que conocemos por sus papeles de Glen Byam Shaw en Benediction y a Coriolanus Snow en Los Juegos del Hambre: La Balada de Pájaros Cantores y Serpientes da vida al cuadriculado Alex Nilsen.

En el reparto de esta película también está la actriz Sarah Catherine Hook, a la que conocemos por sus papeles en series como Law & Order: Special Victims Unit, Monsterland, Impeachment: American Crime Story, First Kill, Cruel Intentions y The White Lotus interpreta a Sarah, la novia de Alex. El actor Lucien Laviscount da vida a Trey, uno de los intereses amorosos de Poppy. A Lucien le conocemos por sus apariciones en Death in Paradise, The Syndicate, Skins, Supernatural, Scream Queens, Snatch, Katy Keene, Threesome, Emily in Paris y Peacock.

Además en el reparto están los actores Jameela Jamil como Swapna Bakshi-Highsmith, la jefa de Poppy, Lukas Gage como Buck, Miles Heizer como David, Alice Lee como Rachel, Tommy Do como Nam, Alan Ruck como Jimmy y Molly Shannon como Wanda, entre otros.

La película Gente que conocemos en vacaciones va contando mediante flashbacks al pasado como empezaron sus viajes y las anécdotas que vivieron juntos y, al mismo tiempo, se van relatando las aventuras de su último viaje. Una de esas películas perfectas para cambiar el chip después de estos días de fiesta continua y empezar a pensar en el futuro.