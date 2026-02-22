Sánchez da un mitin en un edificio público de Ponferrada declarado en «peligro grave» de seguridad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido La Térmica Cultural de Ponferrada para celebrar hoy un acto de precampaña del PSOE en apoyo al candidato socialista a las elecciones autonómicas de Castilla y León, Carlos Martínez. Es el mismo edificio que fue objeto de un informe técnico, fechado en diciembre de 2023, que declaró el simulacro de evacuación como «fallido» y advirtió de una «posible situación de peligro grave» para trabajadores y visitantes.

La Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), que gestiona ese espacio estatal, es objeto de una investigación penal de un juzgado de Ponferrada por múltiples irregularidades que incluyen esas deficiencias de seguridad y el presunto amaño de cientos de contratos artísticos.

El mitin, abierto al público, ha comenzado a las once de la mañana y ha sido retransmitido en directo a través de los canales oficiales del PSOE. Han intervenido el secretario general de los socialistas de León, Javier Alfonso Cendón, la candidata por León a las Cortes autonómicas, Nuria Rubio, y el propio Carlos Martínez, antes de que Sánchez cerrara el acto. Martínez es el alcalde de Soria rival de Alfonso Fernández Mañueco (PP) que se popularizó por usar una especie de papamovil por su ciudad bendiciendo a los vecinos.

El espacio elegido tiene más de 6.500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y aforo para 4.700 personas. En 2023 registró 25.924 visitas desde su apertura el 31 de marzo hasta el 31 de diciembre. Fue inaugurado por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que vende que esa instalación es la gran apuesta del PSOE para su tierra, la provincia de León.

Simulacro de evacuación fallido

El informe técnico, del que tiene constancia OKDIARIO, data del 22 de diciembre de 2023. Ese día se realizó un simulacro de evacuación cuyos resultados fueron demoledores. A las 12:41 horas, una máquina preparada al efecto comenzó a generar humo en los espacios del edificio. Según el documento, «ante la no concurrencia de ningún trabajador ni saltar ninguna alarma de humo, se detuvo la máquina».

A continuación, a las 12:48 horas, se simuló el aviso de una emergencia. Fue entonces cuando se comprobó que «el personal de seguridad no tenía manera de comunicar con el resto del personal del museo debido al no funcionamiento de los altavoces y a la inexistencia de unas sirenas de alarma». A las 13:02 horas, durante una simulación de evacuación en los pasillos de la zona baja del edificio, «no fue posible discernir ninguna salida viable» tras un largo recorrido.

Los técnicos concluyeron que «la imposibilidad de comunicar y propagar las señales de aviso y alarma, sin duda es un elemento que debería ser tratado de la manera más urgente», y añadieron que «existen riesgos graves si ante una alarma de evacuación algunos trabajadores se encuentran en ciertas localizaciones, como por ejemplo el efectuado en los pasillos de instalaciones». El simulacro fue declarado «fallido» y quedó «a la espera de una actualización».

La empresa redactora del informe instó a CIUDEN a revisar «encarecidamente» el Plan de Autoprotección, modificar señaléticas y rutas de evacuación, y añadir nuevas salidas.

Las diputadas del PP Ester Muñoz y Silvia Franco han registrado iniciativas parlamentarias en el Congreso exigiendo explicaciones al Gobierno. «Lo primero es lo primero: la seguridad; si había informes internos alertando de riesgos graves, los leoneses tenemos derecho a saber qué se sabía, cuándo se supo y qué se hizo», han subrayado.

Las parlamentarias reclaman saber si hubo limitaciones de aforo, cierres temporales o suspensión de eventos, y qué medidas correctoras se adoptaron. «Estamos hablando de un espacio de pública concurrencia: no vale mirar a otro lado ni taparlo con propaganda; hacen falta explicaciones públicas y verificables», han señalado.

El escándalo se produce, además, en un momento especialmente turbio para la institución. El pasado 18 de febrero, la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) decidió remitir un expediente a su Departamento de Seguimiento y Régimen Sancionador para valorar la incoación de un procedimiento sancionador por la «eventual vulneración de las obligaciones de confidencialidad» y «otras conductas prohibidas por la Ley 2/2023 relacionadas con la condición de informante». La investigación afecta a empleadas de CIUDEN que habrían revelado la identidad de un denunciante interno.

El edificio de La Térmica acogió en 2023, con el informe desfavorable ya elaborado, visitas de dos ministras: Reyes Maroto el 20 de marzo y Teresa Ribera el 26 de octubre. Ahora le tocará al mismísimo presidente del Gobierno inaugurar una precampaña electoral entre las mismas paredes que los técnicos declararon, hace apenas dos años, zona de evacuación imposible.