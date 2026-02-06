Una brújula para Reyes Maroto

Reyes Maroto, la ex ministra de Sánchez y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid -más conocida como «Navajita plateá» por aumentar a tamaño XXL una navaja entomatada de pequeñas dimensiones que atribuyó a una campaña de la extrema derecha contra el Gobierno y que, en realidad, le había mandado un enfermo mental-, ha situado las obras de Campamento en el noroeste de la Comunidad de Madrid. Se ha hecho un lío con la brújula y ha situado los trabajos de demolición de Campamento en las antípodas geográficas.

En un vídeo colgado en sus redes sociales en el que saca pecho de las labores del Gobierno en materia de construcción de vivienda, Maroto sitúa las obras al noroeste, mientras carga contra el alcalde, José Luis Martínez Almeida, por denunciar que la presencia de Sánchez el día de la inauguración no fue otra cosa que un paripé, porque las obras están paralizadas.

Que lo están es una evidencia de la que dejó constancia gráfica OKDIARIO, pero lo sorprendente es que Maroto diga que «son una realidad» cuando no sabe ni dónde está Campamento. «Le pido a Almeida que deje de hacer el ridículo y no genere dudas sobre el desarrollo de un proyecto que avanza más rápido de lo previsto», añadió.

Resulta sorprendente la desubicación permanente de esta socialista que tampoco sabía cuántos distritos tiene Madrid. Dijo que la capital contaba con 25 en vez de 21 y prometió la gratuidad del bonobús cuando este billete de diez viajes desapareció en 1992. Ahora coloca el barrio de Campamento en la otra punta y se queda tan ancha.

Que no, Maroto, que está en la A-5 y, en todo caso, cerca de Alcorcón, para que te sitúes. En todo caso, que la lleven para que pueda comprobar que hay una grúa varada y poco más. O sea, que fue irse Sánchez tras inaugurarlas y detenerse las obras. Palabra.