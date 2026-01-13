Con chaleco fluorescente, casco y sonriente, Pedro Sánchez posaba para los medios de comunicación este lunes mientras una máquina de demolición de color amarillo y grandes dimensiones comenzaba a hacer su trabajo: acabar con los viejos edificios del Ejército situados en el barrio de Batán para dar comienzo al ambicioso proyecto de regeneración urbana en el suroeste de Madrid, conocido como la Operación Campamento. Sin embargo, este martes, tan solo 24 horas después, las máquinas que aparecían en los vídeos junto a Sánchez permanecían detenidas.

Ni rastro de trabajos, ni de derrumbes, ni de los obreros que ayer lunes acompañaban a Pedro Sánchez junto a un notable séquito de miembros de su partido, entre ellos Óscar López, que se adentraron en el Acuartelamiento Teniente Muñoz Castellanos, número 394 del paseo de Extremadura.

Tan sólo había dos pequeñas máquinas de obra retirando algo de barro del suelo y una «influencer», tal y como ha relatado a OKDIARIO una de las personas que acompañaban a esta chica, vestida con chaleco, casco y micrófono en mano, y que trabajaba, según ha explicado también, para el ministerio de Vivienda.

Los vecinos del barrio han mostrado su completa indignación con lo ocurrido y creen que «el show» de ayer se hizo sólo «para la foto» y porque «ahora más que nunca necesita los votos». Además, se muestran escépticos con el proyecto. «Lleva 20 años aprobado y ahora parece que están haciendo algo, pero tengo las esperanzas justas. Sólo quieren la foto, y estoy segura de que se hizo por motivos electorales», dice una vecina.

«Estoy contenta con la Operación Campamento porque va a revalorizar mucho esta zona, siempre que lo hagan, porque no soy muy optimista. Es algo que se hace por las elecciones. Y si se acaba haciendo, no lo hará Pedro Sánchez», asegura otra mujer del barrio.

«No he visto las máquinas funcionar hoy. Ayer sí, a cal y canto, y se les veía a todos riéndose con el casco blanco, pero ha sido todo una pantomima», asegura otro entrevistado por este periódico.

Ayuso y Almeida excluidos

Al acto de ayer, Sánchez no invitó ni a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida. Este último cree que la visita de Sánchez responde a «fines electoralistas», ya que el presidente ha pisado estos terrenos y reactivado la Operación Campamento seis meses después de obtener la licencia por parte del Ayuntamiento de Madrid (un 11 de julio de 2025).

La operación en Campamento «no habría sido posible sin el Ayuntamiento de Madrid», al tratarse de una actuación que requiere autorización municipal. «No va a poder mover un solo ladrillo ni levantar una sola vivienda sin el Ayuntamiento, porque es quien tiene la competencia», ha insistido Almeida. A su juicio, «sin el Ayuntamiento no hubiera habido nada en Campamento, no hubiera habido esperanza de formar viviendas».

En ese sentido, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento concedió la licencia para la demolición de los antiguos cuarteles el pasado 11 de julio, por lo que ha cuestionado el retraso en el inicio efectivo de las obras. «¿Por qué han tardado seis meses? ¿Estaban buscando fecha en la agenda del presidente?», ha preguntado el alcalde, para luego ironizar sobre si ese tiempo de espera se debe a que la actuación debía coincidir con un acto político del Gobierno central.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que la no invitación es un acto de «puro sectarismo» porque hay «cosas que no quiere escuchar».

Las referencias de García Martín se refieren a que, como ha desglosado, «Madrid es la región que construye el 50% de la vivienda protegida de España». Además, el también consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid se ha preguntado, en un mensaje emitido a través de las redes sociales, «dónde están las 184.000 viviendas que prometió» el Gobierno de Sánchez, algo que ha calificado como «lo más importante» de este asunto.

Retraso de más de 20 años

El 2 de febrero de 2006, el entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, acudió al inicio de la demolición de estos edificios militares para poner en marcha la Operación Campamento. Un desarrollo urbanístico que transformará antiguos terrenos militares en un nuevo barrio con más de 10.700 viviendas.

Aquel día prometió que en un plazo máximo de cuatro años se habrían levantado en la zona estas viviendas. Ayer, 12 de enero de 2026, Pedro Sánchez volvió a protagonizar una escena prácticamente idéntica. Casi veinte años después, en ese mismo enclave, no se ha construido ni un solo piso.

Y por el ritmo que llevan las máquinas, que tan solo 24 horas después de anunciar a bombo y platillo que comenzaban los trabajos de demolición ya están paradas, es muy posible que este desarrollo urbanístico se siga dilatando en el tiempo.

Sánchez tiene una vivienda cerca

El presidente tiene una vivienda en esa zona que compró en 2005 gracias a una polémica hipoteca de interés reducido que consiguió como asambleísta de Caja Madrid debido a su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. El piso está en una zona del barrio de Aluche, colindando por completo con los terrenos de Defensa que servirán para levantar las nuevas viviendas.

Por tanto, el proyecto urbanístico de Campamento que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva tratando de desbloquear cerca de 30 años tendrá una consecuencia directa en el patrimonio del presidente Pedro Sánchez. Su casa, sin duda, se revalorizará considerablemente.

Tal y como destapó en 2022 OKDIARIO, este inmueble, que tiene en propiedad al 50% con su esposa, Begoña Gómez, figura como tal en su declaración de bienes presentada en el Congreso de los Diputados. Cuando Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa en 2018, no residía en este piso de 80 metros cuadrados, sino en una vivienda de Pozuelo de Alarcón, junto a su mujer.

La casa del jefe del Ejecutivo está junto a los terrenos del Ejército que han pasado al Ministerio de Transportes y Agenda Urbana para ejecutar el primer desarrollo urbanístico de la Operación Campamento. Las obras, que han comenzado este lunes, prevén 12.000 viviendas nuevas y afectarán a 211 hectáreas (más de 2 millones de metros cuadrados) dentro de los casi 9 millones de metros cuadrados de todo el terreno. También habrá oficinas, hoteles, centros comerciales, instalaciones deportivas y colegios, entre otros equipamientos.