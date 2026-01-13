Ayuso retrata a la izquierda por su maniobra con Julio Iglesias: «Las mujeres violadas están en Irán»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que su Gobierno «jamás contribuirá al desprestigio de los artistas», negando la retirada de la Medalla de Oro de la región a Julio Iglesias, al que ha definido como «el cantante más universal de todos». Ayuso ha recordado a la izquierda, que lidera la petición contra el artista, que «las mujeres violadas y atacadas están en Irán» con su «silencio cómplice».

Esta reacción de Ayuso se produce después de que Más Madrid haya exigido a la presidenta autonómica que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias, por las denuncias que han interpuestos dos ex empleadas del cantante ante la prensa, sobre supuestos abusos domésticos.

Ayuso ha utilizado su cuenta oficial en las redes sociales para reaccionar a la reclamación de Más Madrid. «Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias», ha publicado la presidenta regional.

Desde el Ejecutivo regional dejan claro que no se tiene conocimiento de ninguna denuncia ni investigación a Julio Iglesias y, por tanto, piden prudencia a Más Madrid a la hora de exigir reacción. La portavoz de la formación izquierdista en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha dicho que «las instituciones deben demostrar que el dinero y la fama no pueden comprar la impunidad», tras el artículo de denuncia publicado por Eldiario.es. «El machismo debe ser incompatible con cualquier distinción institucional de la Comunidad de Madrid», ha añadido.

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que «le retire la distinción de Hijo Predilecto de Madrid» a Iglesias. «Conocemos los maltratos sexuales, físicos y psicológicos de Julio Iglesias a sus trabajadoras. Y gracias al feminismo encontramos la fuerza para levantarnos y denunciar. Ni el más famoso ni el más admirado, nadie debe quedar impune», ha añadido Maestre, esquivando la presunción de inocencia.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha indicado en declaraciones a los medios, también este martes, que no tienen conocimiento desde el Gobierno de esas denuncias ni de ningún tipo de investigación judicial. «Yo creo que siempre tratan de ir más allá en todo este tipo de cuestiones», ha censurado, además de pedir «prudencia» con la situación.