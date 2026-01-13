Dos ex trabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas han acudido a la prensa para denunciar supuestos abusos domésticos por parte del cantante. Unas vivencias que supuestamente tuvieron lugar en el año 2021 -cuando entonces el cantante tenía 77 años-, coincidiendo con la pandemia del Covid-19.

Pese a que estas ex trabajadoras del intérprete de Spanish Girl han decidido romper su silencio, lo cierto es que han optado por preservar su identidad y no dar sus nombres, los medios que se han hecho eco de esta noticia han utilizado pseudónimos para relatar sus testimonios. Ante una acusación tan grave -como es que supuestamente abusaba de ellas y que las tenía coaccionadas-, sorprende que, tras dejar sus servicios, no exista un movimiento policial ni judicial y se haya permitido que esto llegue tan lejos. Más aún que tampoco estas dos mujeres hayan denunciado de manera formal este presunto acoso ante los tribunales.

Julio Iglesias en su casa de Punta Cana. (Foto: Gtres)

Según han descrito estas dos ex trabajadoras domésticas -que mantienen que les ha costado mucho dar su testimonio públicamente-, estos episodios se repetían presuntamente varias veces por semana, con la presencia de otras encargadas de la casa.

Las mujeres que han prestado declaración elDiario.es, que han dejado claro que no tienen claro si acudir o no a la justicia, han desvelado también que supuestamente su jornada laboral se extendía más de lo acordado y que, en lugar de trabajar lo previsto, podían llegar a trabajar 16 horas sin descanso. Asimismo, señalan que Iglesias les limitaba, presuntamente, las salidas debido a las restricciones de la pandemia.

La postura de Julio Iglesias y su entorno

Finalmente, según los medios citados que han podido contactar con otras ex trabajadoras de Julio Iglesias, coinciden con sus ex compañeras en que en los domicilios del artista se respiraba, siempre según sus testimonios, un ambiente de tensión ante supuestas amenazas del artista de despido o restricciones.

Julio Iglesias en una de sus últimas apariciones. (Foto:Gtres)

Por el momento, Julio Iglesias no se ha pronunciado sobre ello. Tampoco su entorno, pese a la relevancia de estos testimonios que ya han dado la vuelta al mundo. Finalmente, el diario que ha hecho la investigación, ha lanzado un comunicado con el que han explicado que no van a dar un paso atrás ni tienen miedo de las consecuencias ya que, según deslizan, se han limitado a contar los presuntos testimonios de las ex trabajadoras del artista.