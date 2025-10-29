Julio Iglesias Jr. habla como nunca de Miranda Rijnsburger: "Me impresiona"

Julio Iglesias Jr. ha concedido su entrevista más sincera hasta la fecha en la revista ¡Hola!, donde ha hablado sobre su relación con Ariadna Romero, pero también sobre Miranda Rijnsburger, la esposa de su padre, con la que mantiene una gran relación.

«Miranda es una mujer increíble», asegura. «Lo que más me impresiona es su fortaleza y capacidad para estar siempre al lado de mi padre, apoyándolo en todo. No es fácil seguir el ritmo de vida un artista así, pero Miranda es un pilar para él», describe a la modelo. Con 60 años recién cumplidos, Rijnsburger mantiene una vida de lo más tranquila junto a Julio y sus cinco hijos, alejada del foco mediático y caracterizándose siempre por haber mantenido una gran discreción en todo lo referente a su vida privada.

Julio Iglesias Jr. en un photocall. (Foto: Gtres)

El propio artista aseguraba hace un tiempo que Miranda es «la mujer que más quiero y he querido en toda mi vida, la más importante de todas». Una opinión que también parecen compartir sus hijos. Además, Julio Iglesias Jr. también se ha sincerado sobre la actual relación que mantiene su padre con Isabel Preysler, a la que sigue muy unida pese al paso del tiempo.

Una relación que Julio define como «realmente especial, de estas que inspiran. Se tienen un cariño y un respeto inmensos», afirma en la entrevista. «Son como dos almas que siempre estarán conectadas por los recuerdos, los hijos y un amor que, aunque cambió de forma, nunca se apagó. Me encanta ver cómo se apoyan».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JULIO IGLESIAS JR (@juliojrofficial)

De hecho, hace poco Preysler publicaba sus memorias, donde habla sobre los hombres de su vida y sobre algunos de los acontecimientos que la han marcado de manera detallada. «Cada página es como un viaje por su vida y hay detalles que me sorprenden», comenta Julio. «La vi trabajando en el libro hasta tarde, con una pasión que me inspiró. Estoy seguro de que será un éxito rotundo», concluye.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger en Miami. (Foto: Gtres)

Por otro lado, parece que Ariadna también está encantada con sus suegros. De hecho, cuenta que Julio padre tiene un carisma brutal y que lo que más le ha impresionado de él es «su inteligencia y su energía». Mientras que a Isabel Preysler la define como una mujer simplemente maravillosa, con una elegancia que es otro nivel. «Lo que más me encanta es su lado humano», asegura. «Es supercercana, siempre con una sonrisa y me hace sentir como en casa».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariadna Romero (@ariadna_romero)

Pese a que entrar a formar parte de una familia repleta de estrellas llegó a imponerle en un principio, Romero explica que ya se siente parte de la misma y que muchas veces se siente la protagonista de una serie de Netflix, «¡pero de las buenas!», bromea durante su reportaje en ¡Hola! «Siempre con risas, anécdotas y una conexión que hace que todo fluya en armonía». Y es que pese a que todos mantienen agendas muy extensas y tienen personalidades únicas, «siempre encuentran tiempo para estar juntos y apoyarse».