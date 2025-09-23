Julio Iglesias cumple 82 años: así vivió el secuestro que cambió su vida

Julio Iglesias cumple 82 años este 23 de septiembre, por lo que cabe recordar algunos de los eventos que marcaron su vida, entre los que podemos destacar el secuestro de su padre. El día 29 de diciembre de 1981 la vida del artista daba un vuelco trascendental y se paralizaba. Y es que el doctor Iglesias Puga, -conocido como Papuchi-, era secuestrado por ETA cuando se dirigía a su despacho en la clínica.

Era Isabel Preysler la que se encargaba de informar a Iglesias de que su padre había desaparecido, quien en ese momento se encontraba grabando en Miami. Un incidente que inevitablemente hizo sentir muy culpable al artista, ya que estaba muy unido a su padre y siempre había sido un pilar fundamental en su vida.

El doctor Julio Iglesias. (Foto: Gtres)

De hecho, decidía emitir un comunicado en el que pide a la banda terrorista que se pongan en contacto con él o con su hermano Carlos. Fueron 20 días de miedo, tensión e incertidumbre, hasta que finalmente pudieron encontrarle en Trasmoz, Zaragoza. Papuchi fue liberado el 19 de enero de 1982. «Gracias a la policía estoy vivo», aseguraba ante los medios.

Se llegó a comentar que ETA pidió unas 2.000 millones de pesetas a la familia Iglesias para liberar al doctor, aunque ellos aseguran que jamás llegaron a pagar «ni un céntimo».

Un trauma para la familia de Julio Iglesias

Un secuestro, que supuso un auténtico trauma para toda la familia, incluidos los tres hijos en común que Iglesias tiene con Isabel Preysler, -Enrique, Julio José y Chábeli-, quienes también lo vivieron de cerca. «Fue un trauma, nos pilló de sorpresa y nos cambió la vida», se sinceraba al respecto Chábeli en una entrevista, sobre como lo habían vivido ella y sus hermanos. En aquel momento, los niños tenían 10, 8 y 6 años y no terminaban de comprender la dimensión de lo que estaba pasando. Además, terminaba afectado de manera inevitable a su día a día.

Julio Iglesias junto a su padre. (Foto: Gtres)

«Éramos unos niños normales que iban al colegio andando y pasamos a llevar escolta», confesaba al respecto la hija mayor de Isabel Preysler. Y a eso se suma la amenaza directa que recibieron y que les ponía en riesgo. «Mi madre recibe una carta especificándole que pueden secuestrar a uno de nosotros», detallaba sobre el horror que vivieron. De hecho, ese incidente provocaba que cambiasen su vida drásticamente y se trasladasen a Miami. «De un día para otro estábamos en Estados Unidos y la vida era increíble», explicaba Julio José.

La familia Iglesias. (Foto: Gtres)

Este secuestro también supuso un antes y un después para Papuchi, quien decidía separarse de su mujer, María del Rosario, tras cuarenta años de matrimonio. Al poco tiempo, el doctor Iglesias comienza un romance con Ronna Keith, su último gran amor y 48 años más joven que él. La pareja se casa, y tiene su primero hijo, James. Una felicidad que crece con el anuncio de la llegada de otro bebé, esta vez una niña. Una pequeña llamada Ruth y que Iglesias no llegará a conocer, ya que falleció en 2005 a los 90 años de edad.