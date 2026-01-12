Sumar pincha el globo de Sánchez: rechaza rebajas fiscales para los caseros que no suban el alquiler

Yolanda Díaz, líder de Sumar, y Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de la formación de izquierdas en el Congreso de los Diputados, han rechazado las rebajas fiscales para los caseros que no suban el alquiler, pinchando el globo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su anuncio de este lunes de bonificación del 100% del IRPF a los arrendadores que no suban la renta de sus pisos a los alquilados.

Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha advertido de que «regalar dinero público a los rentistas es un error», al tiempo que avisaba, junto a Ibáñez, que Sumar descarta apoyar el decreto ley apoyado por Sánchez para la concesión de incentivos fiscales a los propietarios que no suban el precio de los inquilinos cuando llegue el momento de renovar el contrato de alquiler.

El decreto, tal y como ha relatado Ibáñez, diputado de Compromís, se ha hecho «pensando en los rentistas», algo que hace que resulte contrario a los ideales de Sumar. «Por tanto, no lo vamos a apoyar», ha confirmado, en declaraciones a los medios. Además, el portavoz de Vivienda de los socios de Gobierno de Sánchez considera la que propuesta «es un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos», al tiempo que ha señalado que el único decreto que debería presentar el presidente del Gobierno en la Cámara Baja es uno para frenar la «subida masiva» en los precios de alquiler que va a suponer la renovación de los contratos de casi 600.000 personas en España.

Yolanda Díaz, por su parte, ha cargado contra una propuesta que tacha de «grave error» y considera dada a «regalar dinero público a los rentistas». En un mensaje publicado a través de la red social BlueSky, la vicepresidenta del Gobierno ha matizado que «en estos términos», la propuesta del PSOE no tendrá el apoyo de Sumar.

Por su parte, la portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha incidido en que el anuncio de Sánchez no puede contar con el apoyo de Sumar porque es un «error» y lo que hay que hacer es congelar los precios de los alquileres. Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar en el Congreso de los Diputados y dirigente de En Comú, se ha sumado a la línea de sus compañeros diciendo que la iniciativa es lo mismo que «hacer regalos fiscales a los rentistas».

«El PSOE sólo contará con nuestro apoyo si pone los derechos de las familias por encima de las ganas de forrarse de los rentistas», ha añadido, en una declaración que se suma a las ya mencionadas y a la del portavoz adjunto de Sumar y de Izquierda Unida, Enrique Santiago, quien ha apuntado que dejar a voluntad de los propietarios el control de los precios de alquiler «no ha funcionado, ha provocado especulación», por lo que urge a prorrogar los contratos de alquiler sin incrementos de precio.

La multa de Sánchez

Como parte del plan anunciado este martes, el Gobierno de Pedro Sánchez multará a los caseros que dividan su vivienda en habitaciones en busca de «multiplicar sus beneficios». Así lo ha manifestado el jefe del Ejecutivo este lunes durante su visita a los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, para la construcción de 10.700 viviendas.

«Aprobaremos un régimen sancionador para poner coto a quienes usan contratos de temporada para burlar la ley o dividen una vivienda en habitaciones sólo para multiplicar sus beneficios», ha subrayado Sánchez. «Es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna, les apoyaremos; a quienes especulan con ello, les pondremos freno», ha añadido el presidente del Gobierno, quien asegura que «de esta manera, ganamos todos».