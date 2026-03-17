Vox dice que la Corona española hizo en América «la mayor obra civilizadora de la historia»

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha evitado este martes pronunciarse acerca de las palabras que el Rey Felipe VI realizó sobre la Conquista de América durante su visita privada a la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, aunque ha asegurado que la Corona española hizo la «mayor obra evangelizadora y civilizadora» de la historia.

«La empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal, y eso lo hizo la Corona Española. Además, respetando los derechos y la dignidad de todos los subditos de la Corona entonces».

Millán ha subrayado que esto se reflejó en el «Codicilo de la Reina Isabel la Católica», ya que el documento establecía las bases para el «trato digno» de los pueblos indígenas en América y ordenaba la evangelización.

Las palabras de Felipe VI

Felipe VI dijo este lunes ante el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, que durante la colonización de América «los Reyes Católicos con sus directrices, las Leyes de Indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso».

Como parte de la conversación informal, sustraída de un vídeo en las redes sociales compartido por Casa Real, el monarca añadió que con «nuestros valores» y el «criterio de hoy en día», estos actos «no pueden hacernos sentir orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso».