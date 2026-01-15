Pepa Millán acusa a Zapatero en el Congreso de ser «un blanqueador de la tiranía de Maduro»

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha acusado al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de «blanquear» el régimen del narcodictador venezolano, Nicolás Maduro, durante su intervención en el Pleno Extraordinario de este jueves.

«Es un dantesco personaje clave en esta deriva, presentado como mediador, pero que ha sido el blanqueador de una tiranía que mientras se fotografiaba con el régimen y avalaba procesos electorales cuestionados, la oposición era encarcelada, y millones de venezolanos huían del país».

Tras ello, ha calificado la caída de Maduro como una «buena noticia»: «Hoy Venezuela está mejor que hace tres semanas. Venezuela es más libre y debe avanzar hacia el establecimiento de una democracia plena donde el pueblo sea soberano y pueda ejercer su soberanía».

Además, la portavoz de Vox ha continuado diciendo: «Lo que es objetivamente una buena noticia para Venezuela, es una muy mala noticia para los que han estado durante años beneficiándose de la permanencia de Maduro, como han hecho ustedes y sus socios de Podemos».

Millán también ha señalado que el Gobierno de Sánchez intenta «replicar» el modelo venezolano en España: «Han conseguido en tiempo récord debilitar cada vez más las instituciones, establecer una separación de poderes prácticamente inexistente y convertir nuestras leyes más básicas en papel mojado para salvar a una clase política corrupta, que opera en contra de los intereses nacionales y el bien común de los españoles».

Cayetana silencia al PSOE

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular (PP), ha silenciado al PSOE en su intervención en el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados con la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para informar de la posición de España ante la situación de Venezuela tras la detención del narcodictador Nicolás Maduro. Cayetana ha preguntado irónicamente a los socialistas «cuántos presos ha sacado» José Luis Rodríguez Zapatero en el país latinoamericano y «cuántos ha contribuido a meter».

La dirigente popular ha acusado, al igual que Millán, al ex presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 de ser «el gran blanqueador de la tiranía chavista», y de participar primero «como mediador hasta que la oposición lo repudió por falsario». Álvarez de Toledo ha indicado que Zapatero «luego se especializó en el tráfico de presos políticos» con «el chantaje como método y la libertad como moneda».

«Las propias víctimas han denunciado sus prácticas, de Leopoldo López a Lorent Saleh. Si callas, te saco, si sales me das las gracias. La gratitud del preso como coartada para blanquearse y prueba de su influencia en el régimen, qué mejor tarjeta de visita para un lobbista y qué inmoralidad», ha criticado Cayetana a Zapatero desde el hemiciclo.