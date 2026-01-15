El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha llamado este jueves «pedófilo y violador» al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se ha referido al Partido Popular y Vox como «lamebotas que lo aplauden como focas».

«Hoy ser chungo y mala persona está de moda. Hoy un pedófilo y un violador llamado Trump se pasea por el mundo como un bully por el pasillo del instituto dando collejas. Lo peor es que está rodeado de lamebotas que le aplauden como focas. Aquí son PP y Vox», ha señalado el portavoz de ERC.

Además de hacer alusión al PP y a Vox, Rufián también ha metido en el saco a otros partidos políticos, como Aliança Catalana. «En Cataluña se llaman Aliança Catalana, en Cataluña también hay gente muy callada. Tampoco quiero dar nombres porque luego me dicen que les tengo manía, pero hay gente muy callada, por lo que sea», ha subrayado.

El portavoz de ERC también ha apelado al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, para afearle que «no llame por su nombre» a lo ocurrido con el narcodictador venezolano: «Lo del otro día, independientemente de lo que se opine de Maduro, es un secuestro».

«Nuestra ideología no tiene que estar por encima del derecho internacional», ha insistido. «¡Se-cues-tro!. Capturar se capturan salmones. A los presidentes no se les captura, se les secuestra».

Lo llamó «el mayor peligro del mundo»

Hay que recordar que Rufián escribió el pasado 3 de enero (día de la captura de Madruro) en su cuenta en X que el «principal peligro para el mundo se llama Trump y sus secuaces». «Y así lo debe condenar este Gobierno. Que no haga el ridículo como con Guaidó», afirmó.

«Bombardear otro país no es una guerra, es una agresión. Y detener al presidente de ese país no es un arresto, es un secuestro. Lo digo porque la película será esta y es mentira», señaló.