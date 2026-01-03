Gabriel Rufián lleva casi una década ocupando un escaño en el Congreso de los Diputados. Desde que llegó en 2016 como diputado de Esquerra Republicana de Catalunya por Barcelona, su figura se ha consolidado como una de las más reconocibles del panorama político español. Portavoz de su grupo parlamentario desde 2019, su presencia en los debates más tensos de la Cámara ha sido constante a lo largo de varias legislaturas.

Nacido en Santa Coloma de Gramenet en 1982 y criado en el barrio del Fondo, creció en una familia trabajadora con una fuerte conciencia política. Sus padres se conocieron militando en la izquierda durante los últimos años del franquismo, y ese entorno marcó sus primeras inquietudes. Su infancia transcurrió entre la vida de barrio y el pequeño taller de peletería familiar instalado en casa, un espacio donde el trabajo manual y la conversación política formaban parte del día a día.

De los recursos humanos al Parlamento

Antes de dedicarse de lleno a la política, estudió Relaciones Laborales en la Universitat Pompeu Fabra y completó su formación con un máster en Dirección de Recursos Humanos. Durante años encadenó distintos trabajos y llegó a dedicarse durante una década a la selección de personal en una empresa de trabajo temporal, una experiencia laboral previa que suele mencionar cuando habla de su trayectoria personal.

El portavoz de ERC, a su llegada al Congreso de los Diputados antes de una sesión plenaria. (Foto: Gtres)

Desde su llegada al Congreso, su principal fuente de ingresos ha sido su actividad parlamentaria. En la actualidad, como diputado y portavoz de ERC, percibe un salario bruto anual que supera los 134.000 euros. Esa remuneración se traduce en una nómina mensual antes de impuestos de algo más de 9.500 euros y se divide en tres grandes conceptos fácilmente identificables. El salario base, común a todos los diputados, asciende a algo más de 3.200 euros al mes. A esa cantidad se suman los complementos vinculados a su responsabilidad como portavoz parlamentario, que superan los 4.200 euros mensuales. Por último, percibe unas dietas de algo más de 2.000 euros al mes, destinadas a cubrir los gastos de alojamiento, manutención y desplazamientos en Madrid, al ser diputado por una provincia distinta a la capital.

Rufián durante un momento de ocio al aire libre. (Foto: Gtres)

Aunque sobre estas cantidades se aplican las correspondientes retenciones fiscales y cotizaciones a la Seguridad Social, el conjunto sitúa a Rufián entre los diputados mejor remunerados de la Cámara. Sus ingresos han ido creciendo con el paso de los años, en paralelo a las actualizaciones salariales del Congreso y al mantenimiento de su cargo de portavoz. Esta continuidad le ha permitido disfrutar de una estabilidad económica poco habitual y construir un patrimonio acorde a una carrera política prolongada.

Separación de bienes y números sobre la mesa

En el plano patrimonial, los datos oficiales dibujan con bastante precisión la fotografía económica actual de Gabriel. Casado en régimen de separación de bienes, el portavoz de ERC declara un patrimonio financiero de 22.000 euros, íntegramente depositado en una cuenta corriente en Caixa d’Enginyers. En cuanto a bienes inmuebles, figura como copropietario al 50 % de la vivienda familiar, adquirida por compraventa en 2018, aunque sin que consten públicamente datos sobre su valor o ubicación.

Gabriel Rufián la salida del Congreso, tras una jornada marcada por la actividad política. (Foto: Gtres)

A esa propiedad se asocia una hipoteca firmada ese mismo año por 200.000 euros, de la que aún quedarían pendientes alrededor de 171.000 euros. Además, en 2019 contrajo un segundo préstamo personal por 80.000 euros, con un saldo vivo que supera los 70.000 euros. Un esquema patrimonial que refleja una economía construida en paralelo a su carrera política, con ingresos estables, endeudamiento significativo y un patrimonio financiero moderado.

En el plano personal, ha mantenido tradicionalmente un perfil discreto. En 2018 se separó de Mireia Varela, madre de su primer hijo, Biel. Ese mismo año inició una relación con la periodista Marta Pagola, con quien se casó en 2022 y tuvo un hijo en enero de 2024. Actualmente reparte su vida entre Madrid y Badalona, combinando la actividad parlamentaria con su vida familiar.