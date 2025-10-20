Nunca un político había acudido a La Revuelta… hasta este lunes. Gabriel Rufián, diputado y portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, se sentó frente a David Broncano para una entrevista que rompió moldes: respondió sin tapujos a las clásicas preguntas del programa, recordó anécdotas personales, se mojó sobre la situación de la vivienda en España y, cómo no, explicó el famoso vídeo que lo muestra bailando bachata con la actriz Ester Expósito. Pero su visita no se limitó a hablar: también sorprendió al presentador con regalos inesperados, como un pantalón de chándal con el que se presentó al Congreso y que aún guarda con cariño, y varios discos de música catalana y valenciana de artistas como Clara Peya, Oques Grasses y La Fúmiga.

El baile viral de Gabriel Rufián y Ester Expósito

El pasado 16 de octubre, un breve clip de apenas un minuto se convirtió en el tema más comentado en redes sociales: Gabriel Rufián y Ester Expósito compartiendo un baile de bachata en un after madrileño. Lejos de ser un montaje o una producción planificada, las imágenes capturan un momento espontáneo en el que ambos coinciden de manera casual en un local de Moncloa. La actriz, elegante con un vestido blanco y el cabello recogido, se mueve con naturalidad al ritmo de El Malo, mientras Rufián, con camiseta negra y pantalón gris, intenta seguir los pasos con cierta timidez, dejando entrever su lado más humano. En el ambiente se escuchan risas y comentarios de quienes los rodean, como uno que dice en broma: «¡Rufi, dale caña!».

Cuando el tema salió en La Revuelta, Rufián lo explicó con sencillez y humor. Contó que había salido con un grupo de amigos para celebrar una despedida de soltero y que, por casualidad, se cruzaron con el grupo en el que estaba la actriz. Durante la velada hubo charlas que combinaron asuntos triviales con conversaciones más profundas, incluso sobre política internacional, un tema que Rufián reconoció haber comentado brevemente con Expósito, valorando su postura pública sobre cuestiones como Gaza. El baile, explicó, no duró más que un instante: «Ella bailó con todo el mundo, y un momento me tocó a mí; alguien lo grabó y ya está», comentó, restando dramatismo al asunto.

Lejos de mostrarse incómodo, el diputado utilizó el momento para bromear sobre su exposición pública: «A veces parece que todo lo que hago está bajo lupa, pero si hay que tener cuidado por bailar, estamos perdiendo la perspectiva. Peor que bailar es robar», señaló.

Entre conversación seria y humor, hubo espacio también para confesiones inesperadas. Rufián reveló que en su juventud fue un fan incondicional de la primera edición de Operación Triunfo. «Salía corriendo del trabajo para llegar a casa a ver OT», aseguró. Su admiración por David Bisbal y Javián, con quien incluso compartió programa esa noche en La Revuelta, mostró un lado más humano del diputado: alguien capaz de emocionarse con la música y la televisión, igual que cualquier otra persona fuera del Congreso.

Rufián, sobre la vivienda: «Una familia, una casa»

Pero la visita a La Revuelta no fue solo viralidad y anécdotas. David Broncano llevó la conversación a un tema mucho más serio: la vivienda. La especulación inmobiliaria y la dificultad de acceder a un hogar propio son problemas que afectan a millones de personas en España, y Rufián no se guardó nada. Subrayó que quienes tienen recursos económicos no deberían ver la compra de viviendas como una inversión, y que quienes especulen deberían pagar impuestos mucho más altos. «Una familia, una casa. Para mí, debería ser sagrado», resumió.