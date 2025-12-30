El pediatra ‘influencer’ Jorge García Dihinx y su pareja fallecen por un alud: su comunidad llora su muerte

El pediatra Jorge García Dinhix, médico del Hospital de San Jorge de Huesca, ha sido uno de los fallecidos a consecuencia de un alud en la zona de Panticosa. Además de él, también han muerto por la avalancha su pareja, Natalia Román y otro montañero de 48 años cuya identidad se desconoce. Una cuarta mujer resultó herida leve por hipotermia y otros dos hombres salieron ilesos del accidente. Fueron ellos los que avisaron a los servicios de emergencias.

Tal como ha trascendido, las víctimas estaban practicando esquí de travesía cuando se produjo la avalancha en el pico Tablato, a 2.200 metros de altitud, cerca del Balneario de Panticosa. Los servicios de emergencias recibieron el aviso en torno a las 13:00 horas de este lunes y se activó un operativo especial para rescatar a los afectados. En el operativo participó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, Jaca y Huesca, la Unidad Aérea y un médico del 061. También se ha requerido la presencia de los Bomberos de Huesca y se ha hablado con la UME, aunque no ha participado finalmente.

Según fuentes oficiales, la cantidad de nieve no era muy grande, pero, en días de frío y nevadas es frecuente que se formen placas en láminas. Lo que ha ocurrido es que una de estas placas se ha roto y se ha deslizado sobre las otras, arrastrando a los que están encima. Tres de las personas que se han visto afectadas por este suceso estaban fuera de la avalancha y otra semienterrada.

Influencer y aficionado a la montaña

Muy aficionado a la montaña y en especial a la nieve, el pediatra solía aprovechar siempre que podía para disfrutar de estas pasiones. Compaginaba su profesión como pediatra con la gestión de la página web La meteo que viene, que se convirtió en referencia para quienes querían tener todos los detalles del tiempo de cara a posibles salidas a la montaña.

Jorge García Dihinx era muy activo en las redes sociales, donde compartía contenido sobre deporte, pero también sobre cuestiones relacionadas con la salud. El pediatra tenía más de 350.000 seguidores entre los que se encontraban varios rostros conocidos del panorama nacional. Por ejemplo, Chábeli Iglesias, Jorge Fernández, la cantante Rosa López, el actor Víctor Clavijo, Ivana Rodríguez o María Palacios, mujer de Alessandro Lequio.

Las reacciones a su muerte

Han sido muchas las personas que han lamentado la triste noticia y que han querido compartir a través de las redes sociales mensajes de condolencias ante la inesperada muerte de Jorge García Dihinx. Uno de ellos, por ejemplo, ha escrito el siguiente comentario: «Me acabo de enterar de que ya no estás entre nosotros. Dios te bendiga y te acoja en su seno querido Jorge, no te olvidaremos nunca». Otra de sus seguidoras ha querido mandar todo el apoyo a su familia: «Te escuché y comenté lo maravilloso que era tener esa experiencia. Hoy me duele escucharte. DEP, lo siento muchísimo. Abrazo a las familias», mientras que otro ha insistido en que su recuerdo será imborrable: «Tu voz hablando de salud y naturaleza, la vamos a recordar para siempre».