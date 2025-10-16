Gabriel Rufián y Ester Expósito, protagonistas de un vídeo viral bailando bachata en un after

Las redes sociales y los medios de comunicación se han hecho eco de unas imágenes que, en cuestión de horas, se han vuelto virales. En ellas aparecen el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la actriz Ester Expósito bailando bachata en un after de la zona de Moncloa, en Madrid. Lo que parecía un encuentro casual de madrugada ha desatado una ola de comentarios, especulaciones y titulares que mezclan política, fama y vida nocturna.

El vídeo, difundido inicialmente por el creador de contenido Markilokuras, muestra al político catalán, de 43 años, moviéndose al ritmo de El Malo, del grupo Aventura, junto a la intérprete madrileña de 25 años, una de las actrices españolas más seguidas en redes. En las imágenes, Expósito aparece con un vestido blanco y el pelo recogido; Rufián, con una camiseta negra de manga corta y pantalón gris, intenta seguirle el paso con cierta soltura. En el ambiente, entre luces bajas y música latina, se escuchan los comentarios divertidos de algunos presentes: «Díselo, Rufi, cómete a la Ester», bromea uno de ellos mientras graba con su móvil.

Lo de Ester Expósito con el ex separatista Gabriel Rufián no lo vimos venir. Aquí de after en Moncloa bailando juntos. Ahora vemos por qué le gusta tanto Madrid y huyó de Santa Coloma dejando tirados a los vecinos que le votaron. pic.twitter.com/nVsBcDmWln — Arturo Villa (@ArturoVilla_) October 16, 2025

El clip comenzó a circular en X (antes Twitter) acompañado del mensaje: «Ayer estuve en un after en Moncloa y lo que vi con mis ojos no fue real». La publicación de Markilokuras fue compartida miles de veces y ha terminado llegando a los principales medios digitales, que confirmaron la identidad del político. Fuentes cercanas al Congreso explican que Rufián había pasado la noche en Madrid tras la sesión de control al Gobierno celebrada el miércoles. Después de cenar con varios diputados, decidió continuar la velada en distintos locales de la capital.

Según testigos, la coincidencia con Ester Expósito habría sido casual, aunque ambos prolongaron la noche hasta llegar al after donde se grabaron las imágenes. No es la primera vez que el portavoz de ERC muestra su faceta más distendida. En una entrevista radiofónica, Rufián aceptó entre risas bailar un ritmo latino, asegurando que «lo importante es moverse con actitud». Sin embargo, en esta ocasión su espontaneidad ha tenido un eco mediático mucho mayor, generando debate sobre los límites entre la vida pública y privada de los representantes políticos.

Gabriel Rufián en el Congreso. (Foto: Gtres)

Por su parte, Ester Expósito se encontraba en Madrid por motivos profesionales relacionados con su última serie, Bandidos. En los últimos meses, se la había relacionado con el actor Hugo Diego García, aunque ninguno confirmó la relación. La actriz, muy activa en redes sociales, ha mostrado en repetidas ocasiones su gusto por la bachata, lo que explicaría su soltura y naturalidad durante el baile frente a un Rufián visiblemente más contenido.

Hasta el momento, ni el político ni la actriz se han pronunciado sobre las imágenes. Desde el entorno de ambos se guarda silencio, mientras la expectación sigue creciendo en redes. El vídeo ha desatado todo tipo de interpretaciones: para algunos, no es más que un encuentro fortuito entre dos figuras públicas; para otros, un desliz mediático que pone a prueba la imagen de un dirigente político acostumbrado a estar bajo el foco.