De María Brunn a Ester Expósito: el fascinante historial amoroso de Mbappé

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y uno de los futbolistas más codiciados del mundo, vuelve a estar en el foco mediático, pero esta vez no por sus goles o récords, sino por su vida sentimental. La última persona vinculada al delantero francés es María Aguilar, conocida en redes como María Brunn, influencer y ex concursante de La Isla de las Tentaciones. Según reveló el periodista y colaborador Pedro Jota en el videopodcast En Todas las Salsas, María y Mbappé estarían manteniendo una «amistad especial» que ha despertado todo tipo de especulaciones. La influencer, que desde su ruptura con David Vaquero en marzo de 2025 ha sido relacionada con varias figuras públicas, parece haber encontrado en el futbolista una nueva conexión que ha dejado huella en medios y seguidores.

Los indicios no han tardado en aparecer. María ha compartido recientemente imágenes desde París, ciudad natal de Mbappé, acompañadas de emojis de corazones blancos, y ha sido vista en el palco del futbolista durante un partido del Real Madrid. Según Pedro Jota, estos gestos y viajes serían señales claras de una relación cercana, aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado nada públicamente. Su relación con Mbappé se perfila como la más mediática desde que la influencer saltara a la fama gracias a su paso por televisión.

Sea como fuere, este no es el primer nombre vinculado al futbolista francés. A lo largo de los años, Mbappé ha sido relacionado con varias mujeres, aunque rara vez ha hecho declaraciones al respecto. Entre las primeras se encuentra Alicia Aylies, modelo y Miss Francia 2017, quien fue vista animando al delantero durante el Mundial de Rusia 2018. A ella le siguió la actriz francesa Emma Smet, con quien también surgieron rumores que nunca se confirmaron.

El mundo de la moda internacional también ha estado presente en la vida sentimental de Mbappé. La modelo belga Stella Maxwell, conocida por su relación con celebridades como Miley Cyrus y Kristen Stewart, fue fotografiada con el delantero en un evento en Cannes. También se le vinculó con Ines Rau, modelo transgénero francesa, y con la belga Rose Bertram, aunque todas estas relaciones se mantienen en el terreno de los rumores.

En nuestro país, el nombre de Mbappé se ha vinculado con varias figuras del entretenimiento. La cantante Lola Índigo y la actriz Ester Expósito fueron algunas de las más comentadas, mientras que la modelo Cindy Bruna también apareció en la lista por su cercanía con el futbolista en eventos sociales. Sin embargo, ninguna de estas historias obtuvo confirmación oficial, reforzando la idea de que Mbappé mantiene su vida privada bajo un estricto control mediático.

Hoy, el nombre de María Brunn se suma a esta larga lista de mujeres que han despertado rumores alrededor del futbolista francés, pero con la particularidad de que es la más reciente y actual. Su visibilidad en redes sociales, combinada con su paso por televisión y su cercanía con el jugador, convierte este vínculo en el que más atención mediática está generando. Entre viajes a París, indirectas en redes y la presencia en palcos de partidos del Real Madrid, la influencer se ha convertido en el centro de todos los comentarios sobre la vida sentimental de Mbappé. Por ahora, ni la influencer ni el futbolista han querido pronunciarse al respecto, pero sus movimientos parecen dibujar una historia que va más allá de una simple amistad.