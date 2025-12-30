María Pombo, a punto de dar a luz, te enseña todo lo que no puede faltar en tu maleta para el hospital

La dulce espera está a punto de llegar a su fin. María Pombo se encuentra en la recta final de su tercer embarazo, y tal y como ella misma ha confesado a sus seguidores de Instagram, su bebé puede llegar en cualquier momento. Una situación que le genera cierta inquietud, ya que aún no sabe si su tercera hija nacerá en 2025 o si, por el contrario, será una de las primeras del 2026.

No obstante, sea como fuere, toda la familia está muy feliz ante la llegada de un nuevo miembro y, como no podía ser de otra manera, ya están preparando todo para recibirla. En especial la propia creadora de contenido, que ha querido compartir públicamente lo que ha metido en su maleta para el hospital y cuáles son los imprescindibles que, para ella, no pueden faltar en un momento tan especial.

Historias de Instagram de María Pombo. (Foto: RRSS)

En su bolsa, María ha señalado que ha elegido dos conjuntos cómodos para ir y salir del hospital, así como también ha cogido unos calcetines, unas chanclas para la ducha, «una velita con un olor relajante» y una cámara analógica para tomar fotografías y tener recuerdos imborrables de su tercer parto. Por otro lado, centrándose en su higiene íntima, tampoco se ha olvidado de incluir compresas, braguitas y shorts desechables, jabón calmante y botella para el lavado perineal. Todo de la marca Frida Mom, donde la pequeña de las Pombo asegura que ha encontrado «packs maravillosos y muy bien pensados para el cuidado de la mujer en el posparto».

Además de lo mencionado, la influencer también ha añadido a su maleta dos pijamas cómodos, un antifaz, dos sujetadores, unos cascos, una bolsa de aseo con los productos de su skincare, gomas del pelo, cacao, champú, acondicionador y cepillo de dientes, un secador y un cepillo. Sin olvidarse de una sorpresa que tiene preparada para Martín y Vega de parte de Mariana.

Historias de Instagram de María Pombo. (Foto: RRSS)

Centrándose en la maleta de la pequeña, ha elegido cinco o seis bodies y cinco o seis pijamas de la talla 0 y de la 0/1. Además, también ha metido un conjunto de primera puesta, una manta calentita, baberos, muselinas, un saquito para salir del hospital, pañales, toallitas, cepillo, dos chupetes, arullitos para la cuna, carpeta para el papeleo, una luz tenue de noche y un cojín para dar el biberón.

María Pombo, preocupada por su tercer parto

Además de comentar qué es lo que ha metido en su maleta y en la de Mariana, María Pombo también ha confesado a sus seguidores que está realmente preocupada porque «empieza a pensar que su cuerpo no sabe ponerse de parto». Y es que recordaba que Martín nació a las 37 semanas después de que le provocaran el parto, algo que también pasó con Vega, su segunda hija, con la que rompió aguas en la semana 35 y terminó siendo una cesárea. «¿Será que mi cuerpo no sabe ponerse de parto y necesita un empujón?», se preguntaba, añadiendo que está deseando poder tener a Mariana en brazos.