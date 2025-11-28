María Pombo y Pablo Castellano, una de las parejas más influyentes del universo digital español, han decidido dar un paso más allá de su faceta mediática y consolidar su presencia en el mundo empresarial con la creación de su primera empresa conjunta: Atton Homes SL, una inmobiliaria que se constituyó oficialmente el pasado 5 de noviembre con sede en Madrid y un capital social inicial de 3.000 euros. La sociedad, en la que ambos figuran como administradores solidarios, se dedicará a la adquisición, promoción, construcción, rehabilitación, reforma, urbanización, explotación, arrendamiento y venta de bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos, dentro y fuera de España. Aunque por ahora los detalles sobre los planes concretos son limitados, la apuesta de la pareja refleja un movimiento estratégico dentro de un ecosistema de negocios que ya abarca moda, gastronomía, representación de talento y eventos culturales.

La trayectoria de Pablo Castellano en el sector de la construcción ha sido decisiva para esta incursión conjunta. Tras la muerte de su padre en 2010 y el declive de la empresa familiar, Pablo y su hermano Jacobo fundaron Grupo Archarray, convirtiéndolo en una compañía de referencia en reformas y rehabilitación de interiores de alto nivel. Con proyectos destacados como la remodelación de locales comerciales emblemáticos y espacios VIP del Santiago Bernabéu, Archarray factura actualmente más de cuatro millones de euros anuales y ha permitido a Castellano consolidar una reputación sólida como empresario más allá de su presencia mediática al lado de María Pombo.

María Pombo y Pablo Castellano en Madrid. (Foto: Gtres)

Por su parte, María Pombo ha sabido diversificar su influencia más allá de Instagram y su docureality en Prime Video. Con más de 3,3 millones de seguidores, ha construido un verdadero ecosistema de negocios que combina moda, gastronomía, representación de talento y eventos culturales. Tras desvincularse de sus marcas de moda, Tipi Tent y Name The Brand, Pombo ha centrado sus esfuerzos en proyectos más rentables y estratégicos. Entre ellos destaca La Martinuca, un negocio de tortillas a domicilio que ha alcanzado una facturación de 3,5 millones de euros en 2024 y que refleja su capacidad para convertir un proyecto gastronómico en un éxito comercial. Además, su SuaveFest, festival de música urbana, y su participación en Vertical Group, agencia de representación de influencers junto a Marc Márquez, muestran su visión empresarial amplia y su habilidad para generar negocios diversificados.

La creación de Atton Homes se enmarca dentro de este mismo patrón: combinar la experiencia de Pablo en construcción con la visión de María para generar un proyecto con potencial de crecimiento y alta proyección mediática. La pareja, además, está a punto de dar la bienvenida a su tercer hijo, lo que convierte este momento en un doble hito: personal y profesional. Sus viviendas en Madrid y Cantabria reflejan también su estilo y conocimiento en el ámbito de la reforma y el diseño, con espacios funcionales, luminosos y con un cuidado equilibrio entre estética y practicidad, lo que evidencia que ambos poseen las herramientas para llevar a cabo proyectos inmobiliarios con criterio propio.

María Pombo en un evento de Netflix en Madrid. (Foto: Gtres)

El matrimonio Pombo-Castellano forma parte de un ecosistema empresarial familiar que incluye también a otros miembros del clan, desde su padre Víctor Pombo -gestor del restaurante Camino en Madrid-, hasta sus hermanas Marta y Lucía, quienes han desarrollado proyectos paralelos en moda, accesorios y contenidos digitales. Esta red familiar, combinada con la capacidad de María y Pablo para diversificar, ha convertido a la pareja en un ejemplo de cómo la notoriedad en redes sociales puede transformarse en un imperio empresarial multifacético.