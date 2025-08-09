María Pombo y Pablo Castellano no pueden estar más felices tras haber anunciado que esperan su tercer hijo. Una noticia que, después de que se filtrase en la revisa ¡Hola!, han terminado confirmando. «Yo tenía claro que quería una familia grande, como la que tuve de niña», manifestaba hace un tiempo. Un deseo que se está cumpliendo, al igual que el de levantar una espectacular casa en Cantabria donde poder veranear todos juntos, tal y como hicieron en su momento ella, sus dos hermanas y el resto de sus primos. Aunque la casa que tienen Pombo y Castellano en Madrid tampoco tiene desperdicio, ya que ellos mismos se han encargado de reformarla y dejarla a su gusto. Han tomado esta decisión de mutuo acuerdo.

María Pombo y Pablo Castellano en una boda. (Foto: Gtres)

El impresionante chalet de María Pombo en una de las mejores urbanizaciones de Madrid

La vivienda, que compraron en 2022, está ubicada en una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital y consta de unos 620 metros cuadrados. Y, sin duda, lo más espectacular de la vivienda resultan ser los impresionantes jardines, dentro de una parcela de 1.300 metros cuadrados y con vistas a la Sierra de Guadarrama. Allí, la pareja ha sido testigo de algunos de los momentos más felices de su vida, ya que han dado la bienvenida a sus dos hijos, Martín y Vega, a los que pronto se sumara un hermanito más. También han celebrado reuniones con amigos, cumpleaños y otros momentos inolvidables. Una felicidad a la que suma ahora la llegada de un nuevo miembro a la familia, y justo por eso han querido dejarlo todo preparado y cuidar hasta el más mínimo detalle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grupo Archarray (@grupoarcharray)

De ahí, que hayan querido reformar la piscina, lo que ha corrido a cargo de Grupo Acharray (el estudio de arquitectura de Pablo Castellano), quien precisamente ha subido un vídeo donde vemos la gran evolución que ha experimentado el lugar. «A pesar del lío, es lo mejor que hemos podido hacer», asegura. Además, ha pasado a explicar los motivos que hay detrás de esta decisión. «El principal motivo por el que la hemos cambiado el revestimiento de la piscina es por funcionalidad», ha detallado el arquitecto en redes sociales. «El material que teníamos antes resbalaba muchísimo». De ahí, que hayan optado por la piedra natural. «Hemos escogido un mármol travertino de Cosentino», señala sobre su elección. Un mármol que se caracteriza por ser bastante rugoso y no molestar a los pies.

Una reforma que ha sido completamente integral, ya que no solo han cambiado el material y el vaso, sino que también se han encargado de pulir «todos los cantos, tanto en el bordillo de la piscina como en las partes interiores y escalones». Todo, para garantizar la seguridad de sus hijos. Y a esto se suma también la decoración que le acompaña, creando una zona de estar «con tres islas y dos hamacas cada uno». Un lugar ideal para relajarse en verano, y donde los pequeños de la casa pueden corretear con total libertad. De hecho, Castellano está completamente orgulloso del resultado. «No puedo pedir más», concluye emocionado.