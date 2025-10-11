La ruta influencer de Madrid: de cafeterías a restaurantes pasando por tiendas de moda

Después de varios años ganándose la vida volviendo exitosos los negocios de terceros, parece que los influencers españoles han descubierto su nueva fuente de ingresos. Son muchos los creadores de contenido que se han lanzado a la aventura del emprendimiento y han creado sus empresas, ya que si pudieron volver un auténtico deseo las ideas de otros, ¿por qué no van a hacer virales las suyas propias?

Maison Matcha

La cafetería de especialidad de Violeta Mangriñán es el reclamo de los fans del té. A las puertas de los dos establecimientos que tiene en la capital de España —situados en la calle Monte Esquinza (Chamberí) y Don Ramón de la Cruz (barrio de Salamanca)—, se agolpan cada día seguidores de la valenciana que hacen cola para probar lo que ya ha convertido en su seña de identidad: el matcha. Además de bebidas, también ofrece diferentes opciones dulces elaboradas a partir de estos polvos verdes de origen chino. Galletas, helados y hasta roscón de reyes —en los meses de Navidad— son algunos de los productos que puedes encontrar en su carta.

Pero por si esto fuera poco, puedes comprar tus propios utensilios para convertirte en barista y preparar tus bebidas en casa. Incluso puedes hacerte con piezas de merchandising de Maison Matcha que van desde camisetas hasta gafas de sol o gorras.

Casa Neutrale y Madreamiga

Siguiendo la línea de las cafeterías, los hermanos Nacho e Ichi Aragón también han emprendido en la hostelería. La mayor de los tres hijos de Emilio y Aruca Fernández-Vega ha fundado Madreamiga, varios espacios donde los cafés acompañan a las numerosas y variadas opciones de bollería y pan que fabrican cada día en sus obradores. Bajo el lema Daily Bakery Delicias, la joven busca llenar de color el mundo de la panadería y la repostería.

Por otro lado, su hermano podría decirse que es su competencia. Casa Neutrale es un coqueto establecimiento situado en el barrio de Justicia, en Madrid, en el cual la cafetera no deja de sonar, la tostadora no para de cumplir su función y su mostrador siempre está lleno de opciones que harán caer en la tentación a cualquier goloso que pase por delante. Además, enmarcado bajo la misma designación, encontramos el Wine Bar y el Casa Música. Dos locales centrados en el ambiente más de tarde-noche. El primero de ellos es el espacio perfecto donde poder degustar los vinos más modernos y transgresores. En el segundo, podrás descubrir un lugar en el que escuchar los mejores temas emitidos desde una gran mesa de mezclas que preside el bar musical a la vez que pruebas sus propuestas gastronómicas.

La martinuca

El boom de las tortillas también ha calado en los creadores de contenido/empresarios. María Pombo y su marido, Pablo Castellano, que son dos de los perfiles más recurrentes de las redes sociales, también se han embarcado en su propia odisea relacionada con la hostelería. En la emblemática calle del Barquillo, en el centro de Madrid, un pequeño local con una barra y pocos taburetes aloja La Martinuca. Un apuesta que ofrece a los usuarios las tortillas de toda la vida con ingredientes de cercanía, reales, honestos y libres de añadidos. Una idea que comenzó haciéndose solo a través de delivery y que ya se ha instaurado como uno de los lugares fijos de los seguidores del matrimonio.

Además, sus cocinas elaboran otras opciones clásicas, pero con su toque personal, como las croquetas de chorizo de León, los torreznos de Soria o la albóndiga gigante de butifarra. En esta andadura, los Pombo Castellano tienen como socios a otros rostros menos conocidos como Adrián y Álvaro González, vástagos del ex futbolista Michel, o a la instagramer Natalia Coll, pareja del primer nombrado.

Himba

Dentro del grupo de amigas de María Pombo, María García de Jaime ha emprendido un negocio que complementa con la promoción en redes sociales junto a su esposo, el creador de contenido Tomás Páramo. Su marca de ropa Himba, fabricada en España, lucha por «retro-evolucionar» la moda y se presenta como una mezcla de «sueños, emociones, estilos de vida y creatividad».

Gracias al tirón que tienen estos dos jóvenes en Instagram, la firma atesora un total de 122.000 fieles y es habitual verla en otros perfiles influyentes, además de en numerosos medios de comunicación. Con los ingresos que les ha reportado el éxito en las plataformas sociales, han instalado su pequeño rincón de venta en la calle Pedro Muguruza, en el distrito de Chamartín de Madrid, donde reciben de lunes a jueves de 10 h a 14 h a sus clientes.

Noniná

A pesar de que en los últimos tiempos les ha dado varios quebraderos de cabeza, Paz Padilla y Anna Ferrer han desembarcado su proyecto en la capital de España. Se trata de una línea de ropa casual que está presidida por la característica raspa, el emblema de Zahara de los Atunes y que lleva el nombre de la triple negación andaluza No ni ná que termina por entenderse como un «por supuesto».

Al enclave que poseen en la calle María Luisa del municipio costero mencionado, se le ha unido otro en la céntrica calle Ayala de Madrid. Un espacio sito en la milla de oro que fue inaugurado hace poco con un cóctel para los asistentes. Un acontecimiento que no quisieron perderse algunos perfiles famosos en redes, amigos de la madre y la hija, como Anita Matamoros o Ana de Miguel.