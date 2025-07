María Pombo ha desvelado el sexo y el nombre de su tercer bebé. Hace solo unos días que la creadora de contenidos contó en primera persona -tras la filtración de su embarazo-, que efectivamente ampliaba la familia. Desde entonces, la gran incógnita para sus millones de seguidores ha sido si lo que esperaba era un niño o una niña. Ahora, durante sus vacaciones en Cantabria, la influencer ha compartido su original gender reveal en el que ha resuelto la duda.

A mediodía de este 24 de julio, María Pombo ha reaparecido en redes sociales para contar, a través de un emotivo vídeo con sus hijos -Martín y Vega- y su marido -Pablo Castellano-, el sexo del bebé que espera. En primer lugar, la empresaria ha publicado lo que sus más allegados pensaban que era. Y es que, la mayoría de ellos, no ha acertado. Concretamente se trata de una secuencia en la que la familia Castellano Pombo acude a una heladería y, a través del sabor y del color, han descubierto lo que esperan: una niña, que se llamará Mariana. Una auténtica sorpresa para Pombo, que pensaba que era otro mini Martín.

Una publicación que se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores, que muchos no esperaban que este fuera el género de su tercer bebé -ni ella misma, que apostaba porque fuera otro chico-. «Me muero de la emoción. Una más para el grupazo. Martín va a tener mucho trabajo», ha escrito su hermana Marta.

Tras haber tenido anteriormente un niño y una niña, lo cierto es que a María -antes de conocer el sexo del bebé- solo le preocupaba que, al igual que le ocurrió a su hermana mediana hace un año con su anterior embarazo, fueran mellizos o gemelos. Por ello mismo su marido, Pablo Castellano, decidió hacerle una broma con su ginecólogo, con el que se compinchó para que le dijera a la influencer en una de las revisiones que venían dos bebés en camino. «Al cabrón de mi marido se le ocurre llamar a nuestro ginecólogo y decirle que si todo estaba bien, cuando escuchase el corazón me dijese que eran gemelos», contó María a sus seguidores en un questions & answers. Tal fue la expectación de la anécdota que la joven decidió compartir el vídeo de la broma.

«No me lo puedo creer», comenta ella agobiada, llevándose las manos a la cabeza. A lo que su marido también reacciona como si estuviese impactado con la noticia. «¿Es verdad o no es verdad?», pregunta la creadora de contenidos mientras comienza a escucharse el corazón en los monitores. Y, entonces, el ginecólogo termina por confirmarle que se trataba de una broma. «¡Gilipollas de mierda!», le grita a Jackie, su médico y el que le ha hecho el seguimiento en sus anteriores embarazos. «Iba a llorar. Pablo, eres estúpido», arremete también contra su marido, quien no deja de reírse.