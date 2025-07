La razón por la que María Pombo llama gilipollas a su ginecólogo y lo muestra en redes

María Pombo se ha sincerado con sus seguidores en un esperadísimo «Preguntas y Respuestas» tras anunciar que está embarazada de su tercer hijo. Ocasión que ha aprovechado para ofrecer detalles concretos respecto a cómo se encuentra y si cabe la posibilidad de que vaya a tener no uno, sino dos bebés. De hecho, parece que la influencer le había dado muchas vueltas y tenía algo de miedo a repetir la experiencia de su hermana Marta, quien tuvo mellizas. Oportunidad que su marido, Pablo Castellano, aprovechó para gastarle una broma y compincharse con su ginecólogo en una de las primeras ecografías que le hicieron. «Ya sabemos que solo hay un bebé dentro», ha aclarado Pombo. «De hecho, mi primera ecografía fue en la semana 9 y mi única obsesión era que me dijeran que había un bebé dentro», detalla. Y es que la ausencia de síntomas llevó a la influencer a pensar que incluso no era real y se lo había «inventado» por las inmensas ganas que tenía de volver a convertirse en madre.

María Pombo en la consulta del ginecólogo. (Foto: Redes sociales)

«Este embarazo no me ha costado tanto como el de Vega, – su segunda hija–, y me parecía todo demasiado perfecto, así que estaba preparada para cualquier cosa», asegura en sus stories de Instagram. Justo por eso, Pombo confiesa que no iba con la mentalidad de que pudiera tratarse de un embarazo múltiple. Aunque dentro de la familia sí que habían llegado a plantearse que en vez tres niños, pasasen directamente a tener cuatro. «Previo a eso, al cabrón de mi marido se le ocurre llamar a nuestro ginecólogo y decirle que si todo estaba bien, cuando escuchase el corazón me dijese que eran gemelos», ha recordado la divertida anécdota. «Habíamos hablado tanto del tema, y además he tenido una amiga y a mi hermana Marta con embarazo gemelar, sé lo difícil que es».

María Pombo embarazada. (Foto: Gtres)

De hecho, María ha explicado que su amiga lo pasó realmente mal e incluso tuvo un parto complicado. «Cada vez que me lo imaginaba yo decía: Dios, quiero un embarazo tranquilito, yo con uno estoy bien», ha señalado entre risas. De ahí, que la joven sintiese un gran agobio al pensar en esta posibilidad. Y, a continuación, ha añadido el vídeo en el que se la ve en la consulta del médico mientras le realizan la ecografía. Muy nerviosa, María comienza a preguntarle a su ginecólogo qué ocurre, mientras que él se niega a decir nada y se dedica a comentar que lo que viene en camino es «un regalo de Reyes».

María Pombo en la consulta del ginecólogo. (Foto: Redes sociales)

«No me lo puedo creer», comenta ella agobiada, llevándose las manos a la cabeza. A lo que Pablo Castellano también reacciona como si estuviese impactado con la noticia. «¿Es verdad o no es verdad?», pregunta la influencer mientras comienza a escucharse el corazón en los monitores. Y, entonces, el ginecólogo termina por confirmarle que se trataba de una broma. «¡Gilipollas de mierda!», le grita a Jackie, su médico. «Iba a llorar. Pablo, eres estúpido», arremete también contra su marido, quien no deja de reírse.