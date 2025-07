María Pombo espera su tercer hijo en común con Pablo Castellano. El pasado 15 de julio, a través de sus redes sociales, la influencer dio la «exclusiva» de su embarazo solo horas después de que se filtrase a los medios de comunicación, tal y como ocurrió también con su primogénito y con la pequeña de su hogar, Vega, que pasará a convertirse en hermana mediana cuando llegue el nuevo miembro del clan.

Desde que se abriera el perfil en el universo 2.0, Pombo se caracteriza por ser un libro abierto con sus ya millones de seguidores. Instagram lo usa como un medio en el que poder llegar a todos ellos y, a modo diario, contarles su día a día. Para la madrileña, sus followers son una segunda familia y siempre ha estado agradecida a su comunidad por apoyarla pase el tiempo que pase. Es por ello que, horas después de confirmar que está embarazada de nuevo -y fiel a su naturalidad-, no ha dudado en reaparecer ante la cámara del móvil y contar en primer persona cómo ha vivido estos primeros meses de gestación y cómo ha podido ocultarlo hasta ahora -a pesar de la filtración de última hora-.

El secreto de María para ocultar su embarazo

La repercusión de María Pombo es tal, que es muy complicado que la creadora de contenidos goce de privacidad. Tras más de una década en su sector, la empresaria ya conoce todos los trucos para pasar desapercibida cuando quiere ser solo María. Durante varios meses, la mujer de Pablo Castellano ha hecho hasta lo imposible por ocultar su embarazo. Como es lógico, los ginecólogos recomiendan que la mujer en cita -como es este caso-, espere hasta que pase el primer trimestre para comunicarlo como precaución. Aunque se desconoce de cuántos meses está la influencer, sí que es cierto que ya luce una avanza figura premamá.

En las últimas semanas, ha sido todo un reto dirigirse a la cámara o publicar fotos sin que se le notara el embarazo. De hecho, en su última aparición en el bautizo de las mellizas de su hermana Marta, su vestido daba a entender que próximamente esperaría un bebé.

María Pombo. (Foto: Instagram)

Aunque ahora y durante los próximos meses del verano la joven estará en Cantabria, donde tiene su ‘Casa Vaca’, su refugio y uno de sus sueños, durante su estancia en Madrid desde que supiera que estaba embarazada de nuevo, Pombo ha hecho hasta lo imposible para que no se filtrara. Tal es así que, incluso, acudía a las revisiones por la noche para que nadie la viera.

«No sabéis que felicidad que no haya secretos. En este embarazo especialmente he estado apática y triste. Pero estoy feliz de leeros. En este embarazo he pasado más miedo, soy mucho más consciente de las cosas e iba a cada ecografía con las ganas de escuchar el corazón y escuchar que todo estaba bien. En el primer embarazo, con Martín, solo preguntaba si era niña. Es heavy, ahora soy más consciente de las cosas. Para ir con mucho cuidado y para protegerme a mí misma, íbamos por la noche, entrábamos por el garaje, luego por el montacargas… Para que todo fuera lo más discreto y que no lo supieran mis íntimos», ha dicho.