Pablo Castellano ha reaccionado a la noticia publicada del embarazo de su mujer, María Pombo, con este medio. LOOK ha hablado en primicia con el empresario tras salir a la luz que pronto se convertirán en familia numerosa -ya que el matrimonio tiene dos hijos más, Martín (de 4 años) y Vega (de 2 años)-. A primera hora de este 14 de julio ha trascendido que la influencer está en cinta de nuevo y es por ello que hemos llamado a su marido, que además de dedicarse a las redes, tiene una empresa de construcción, Grupo Archarray, a la que le dedica gran parte de su tiempo. De hecho, no ha podido dedicar demasiado a la conversación ya que estaba en una reunión (recordemos que Castellano, además de dedicarse a las redes, otra de sus fuentes de ingreso es su negocio familiar).

La sorprendente reacción de Pablo Castellano

Este medio ha contactado con Pablo con la finalidad de darle la enhorabuena por esta feliz noticia y, además, preguntarle sobre cómo afrontan esta nueva aventura ya que su sueño, al igual que el de su mujer, era ser familia numerosa. Minutos después de que ¡Hola! publicara en exclusiva la información del embarazo de la creadora de contenidos, LOOK ha hablado con su marido, que ha respondido muy sorprendido al titular de la revista mencionada: «No, no, no sé de que me hablas ahora».

Desde Vertical, la agencia que representa y lleva la comunicación de María Pombo, también nos deslizan -al estar al corriente de la situación- que tampoco se van a pronunciar al respecto «sobre el tema» que ha salido publicado sobre María y su tercer embarazo.

Pablo Castellano y María Pombo / Gtres

Desde que María se diera a conocer en redes, la joven siempre ha explicado que su mayor deseo era ser madre -mucho antes que influencer-. De hecho, cuando anunció el embarazo de su primogénito, lo hizo a través de un vídeo de su infancia en el que ‘Vituco’, su padre, mantenía una conversación en la que decía que el sueño de su hija era ser mamá.

Durante estos últimos meses, sí que es cierto que la joven madrileña ha expresado su deseo de ampliar la familia más temprano que tarde. De hecho, el pasado mes de abril, en un evento desveló a las cámaras de GTRES su intención de quedarse embarazada próximamente: «Yo soy una persona que tenía claro que quería ser madre y quiero ser madre de una familia numerosa. Y si Dios quiere, tendré otro. En algún momento pronto tendré que ponerme y será en cualquier momento porque Vega ya tiene dos años y no quiero que se lleven mucho», dijo.

María Pombo y Pablo Castellano en su boda / Gtres

Esta noticia llega en un momento muy dulce para el matrimonio que, afortunadamente, pudieron superar su crisis sentimental gracias a la intención de ambos de seguir adelante con su proyecto de familia y gracias a la terapia en pareja, a la que acuden con frecuencia. De hecho, debido a todo este trabajo por sendas partes, María y Pablo están en uno de sus mejores momentos como pareja.