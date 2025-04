Primeras palabras de Pablo Castellano tras el último plantón de su mujer, María Pombo, a Dulceida

María Pombo y Dulceida han tenido que enfrentarse en los últimos tiempos a una polémica que ha puesto en duda su relación de amistad. Motivo por el que se han llegado a pronunciar en varias ocasiones. El hecho de que María no esté en algunos de los momentos más importantes de Aida Domenech, que es su nombre verdadero, ha generado un gran revuelo en el universo 2.0.

De hecho, María Pombo no ha estado presente en el estreno de la segunda temporada del documental de Dulceida, que lleva como título Dulceida 2+1. Sí que ha asistido su marido, Pablo Castellano, quien ha posado en el photocall habilitado y ha atendido a los medios de comunicación congregados.

Pablo Castellano posando. (Foto: Gtres)

«He venido a apoyar a amigos y muy bien, muy contento», ha indicado en un primer momento. Al ser preguntado sobre si acudía en calidad de representación, Pablo Castellano ha dicho que «no». «Vengo como amigo no en representación de nadie. Mi mujer está fuera de viaje con amigas. Tenían una despedida y yo», ha insistido. «Si hubiese podido venir mi mujer hubiese venido con ella o sin ella», ha añadido. Después ha sido preguntado sobre la relación entre María y Dulceida y el empresaria se ha mostrado tajante al respecto. «Ellas tienen súper buena relación», ha finalizado.

¿Dónde está María Pombo?

Hace unos días, María Pombo comunicó a sus seguidores de Instagram que se marchaba de España. ¿El motivo? Junto a un grupo de amigas ha viajado a Miami (Florida, Estados Unidos) para celebrar la despedida de soltera de Alejandra Navarro, que se hizo conocida por sus originales manicuras de uña y su estilo boho chic.

María Pombo en la 72ª edición del Festival de San Sebastián. (Foto: Gtres)

Entre las creadoras de contenido que también han asistido están María Fernández-Rubíes y Bea Gimeno, que hace unos meses pasó por el altar con Nacho Aragón.

La polémica

El origen de la polémica tiene relación con los famosos premios Ídolo, unos galardones creados por Dulceida en los que se valora y evalúa el trabajo anual de los influencers. Sin embargo, a pesar de que se trata de un evento de creadores de contenido, María Pombo sólo estuvo en la primera edición (cita en la que se coronó como la Ídolo del año), luego comenzó a causar baja. Un movimiento que, sin duda, ha generado una gran controversia y que ha colocado a María y Dulceida en el centro del foco mediático.

Dulceida en un evento. (Foto: Gtres)

Sobre esto se han pronunciado en varias ocasiones las influencers. Sin ir más lejos, a principios de año hablaron con total naturalidad en La sobremesa, el podcast presentado por Susana Molina. «Ella y yo hemos hablado muchísimo del tema. Hemos discutido, o sea todo. Una de repente se ha enfadado, la otra no. Pues como dos amigas», indicó Dulceida.

«Me siento como en un terreno hostil. Me siento incómoda y eso me genera una ansiedad que es lo que le decía antes a Aida, que hace unos años me daba un poco más igual que esto no es por dar pena pero tengo una enfermedad (esclerosis múltiple) que va por brotes y por momentos de estrés te puede dar uno y un brote puede ser irrecuperable. Yo cada vez quiero dar menos motivos a mi cuerpo para tener ese tipo de brotes. Por eso, desde hace años soy muy selectiva en lo que me siento bien y en lo que me siento mal. Y me da muchísima rabia porque soy la primera que quiere muchísimo a Aida y quiero apoyarla y la intento apoyar de otras maneras», explicó María.