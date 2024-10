Dulceida desvela la complicación que tuvo durante el parto de su hija, la pequeña Aria

Dulceida siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy sincera y ahora que es madre no ha roto su norma de oro. Ha recibido el alta después de dar a luz a su hija Aria, una pequeña que es fruto de su historia de amor con Alba Paul. La pareja atraviesa un momento pleno y las redes sociales están revolucionadas. Son muchos los que quieren saber cómo ha sido el parto de la influencer y esta ha resuelto todas las dudas.

Dulceida ha explicado que el proceso fue largo, de hecho tuvo una complicación: no conseguía dilatar. Es lo mismo que le pasó a su madre, así que sabía que la posibilidad estaba ahí. A través de su cuenta de Instagram, ha respondido a unas preguntas relacionadas sobre el tema.

Dulceida y Alba Paul en Madrid. (Foto: Gtres)

«Ahora mismo diría que increíble, que una maravilla, que qué pasada. Estoy que exploto de amor, lloro todo el rato de felicidad y eso. Pero al día siguiente cuando la gente y mi familia me preguntaba, yo decía: madre mía, ha sido durísimo», responde la catalana cuando le preguntan cómo fue el parto.

Más adelante ha explicado el problema que tuvo: «Me ha pasado lo mismo que le pasó a mi madre conmigo, que no dilataba nada». Por suerte, estuvo bien acompañada y apostó por los mejores médicos. Entre todos le ayudaron a superar el bache y ahora está mejor que nunca. Por fin tiene a su niña en brazos.

El problema de Dulceida

Dulceida es madre primeriza. Se había informado sobre los partos, de hecho eligió el hospital donde ha dado a luz a consciencia. Afrontó el momento con entusiasmo, optimismo y valentía, pero se extendió varias horas y se encontró con algún que otro bache.

El último mensaje que ha publicado Dulceida. (Foto: Instagram)

«Me puse con contracciones el lunes a las ocho de la tarde en casa. Estuvimos haciendo los ejercicios de relajación Alba y yo aquí. Las tenía cada diez minutos o así hasta las nueve de la noche que ya me vinieron cada cinco, regulares con más potencia. Y a las dos o así fui al hospital y ya tenía contracciones, pero no dilataba», ha empezado diciendo.

En todo momento ha contado con el apoyo de Alba Paul. Hay que recordar que durante un tiempo estuvieron separadas, pero acabaron reconciliándose. Atravesaron una crisis que no pudieron superar y decidieron tomar caminos separados, aunque el destino les tenía preparado una segunda oportunidad.

A Dulceida le han hecho cesárea

Dulceida no quería, pero hay cosas que no se pueden elegir y esta es una de ellas. Los médicos decidieron hacerle una cesárea. Tal y como ha contado, la recuperación no ha sido mala, pero sí le ha entorpecido sus planes porque lo único que quería era estar con su bebé y no podía.

Dulceida y Alba Paul. (Foto: Instagram)

«Yo, en mi cabeza, esperaba pues que fuera un parto vaginal, pero no pudo ser. Me hicieron cesárea. La pequeña nació a las 18:20 de la tarde. Al día siguiente me frustré bastante porque no me podía levantar, no podía estar con la bebé. No le podía cambiar el pañal», ha comentado al respecto.

Cuando sus seguidores le preguntan por cómo se encuentra, dice: «De momento bien, lloro todo el rato de felicidad y tengo muchos miedos, pero siento que estamos viviendo el momento más mágico de nuestras vidas». Dulceida llevaba un tiempo queriendo ser madre. Retrasó su sueño debido a su ruptura con Alba, pero incluso se planteó dar el paso en solitario. No obstante, al final ha podido vivir la experiencia junto a su mujer, el gran amor de su vida.