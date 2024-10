La espera ha terminado. La influencer y empresaria Aida Domènech, popularmente conocida como Dulceida, ha dado a luz a su primera hija en común con Alba Paul este 16 de octubre. La pequeña se llama Aria y su madre ha elegido esta opción para cumplir con una curiosa tradición: quiere que el nombre de todas las mujeres de la casa empiece por A. «El amor de nuestras vidas ya está aquí. Aria Paul Domenech, 15 de octubre, 18:20. Ni en nuestros mejores sueños, estamos alucinando y explotando de amor», escribía la pareja en su perfil oficial de Instagram. En el post, las creadores de contenido han compartido con sus seguidores un carrusel de fotografías en las que aparecen en la cama de un hospital abrazando a la nueva integrante de la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)

Su historia de amor

Dulceida y Alba Paul. celebraron su boda en septiembre de 2016 y con el paso de los años decidieron darse un tiempo. La catalana se separó de Alba justo cuando decidió ser madre, por eso se sintió obligada a retrasar sus planes. La creadora de contenido sentía la necesitad de formar su propia familia, pero no se atrevía a traer un niño al mundo en solitario. Esa es la razón por la que esperó un tiempo. El destino quiso que su relación con Paul regresara con más fuerza que nunca, noticia que fue celebrada en todo el país.

Dulceida en el Festival de Cine de Málaga. (Foto: Gtres)

Dulceida y su mujer han dado mucha visibilidad al colectivo LGTBI, por eso ocupan un papel tan importante en las redes sociales. Aida tiene 3.5 millones de seguidores en Instagram y más de 10 en TikTok. Ha trabajado con marca muy importantes y se puede decir que es una de las primeras influencers de España. Por ese motivo su embarazo ha tenido tanta repercusión.

Aria ya está aquí: así es la hija de Dulceida

Dulceida comunicó que iba a ser madre a través de su cuenta de Instagram. «Tus mamis te esperan», escribió debajo de una foto donde mostraba una ecografía. Ha sido ella la que se ha quedado embarazada, pero Alba Paul ha participado del proceso desde el primer minuto.

Dulceida y Alba Paul anunciando el embarazo. (Foto: Instagram)

El embarazo de Dulceida ha coincidido con el de otras dos personas muy conocidas: Anabel Pantoja y Alejandra Rubio. La diferencia es que la modelo no quiso anunciarlo en la portada de ninguna revista. Desde el primer momento recibió el apoyo de sus fans, pero también hubo gente que aprovechó para lanzar ataques muy duros.

La catalana se mostró sorprendida. No entendía que todavía hubiera personas que no aprobasen su embarazado por el simple hecho de ser madre junto a otra mujer. También la juzgaron por llamar a la niña Aria. No obstante, Dulceida hizo caso omiso a este conflicto y continuó adelante con su sueño. Por fin puede presumir de haberlo cumplido.

El apoyo de Alba Paul

Alba Paul y Dulceida en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

El parto de Dulceida ha salido perfectamente. Antes de dar a luz reconoció que sentía «cosas». Estaba convencida de que su hija iba a nacer antes de lo previsto. Tenía muchas ganas de abrazarla y siempre ha afrontado este momento con una gran ilusión. Sin miedo.

Alba Paul ha vivido todo el proceso muy de cerca. La pareja se mudó de Madrid a Cataluña para estar más cerca de la familia. Son madres primerizas y necesitarán ayuda. Se avecina una época de cambios, pero no hay nada mejor que mirar al futuro con una sonrisa y eso es justo lo que están haciendo las influencers desde que nació su primer bebé.