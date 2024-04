Dulceida sobre su bebé: “Soy de esas que el día del parto decido otro nombre”

Aída Domenech (más conocida como Dulceida) y Alba Paul se encuentran viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. La pareja anunció hace tan solo unas semanas que estaban esperando su primer hijo en común y, este domingo, han hecho partícipes a su gran elenco de fans del sexo del bebé a través de un video muy emotivo en el que ambas se encontraban rodeadas de su círculo más allegado de amigos y familiares. Con mucha felicidad y dando saltos de alegría, las influencers tiraban de un lazo que dejaba al descubierto que será una niña el nuevo miembro que llegará a la familia en tan solo unos meses. «Tan felices, deseando conocerte pequeña», escribían en la descripción del video compartido en sus perfiles oficiales de Instagram.

Por ahora, ninguna de las dos ha dado ninguna pista sobre la expectación que hay generada alrededor del nombre que escogerán para su primogénita. Sin embargo, en exclusiva para las cámaras de Gtres, Dulceida ha sido muy clara al respecto, y es que parece que no lo tienen nada claro aún: «El día del parto lo mismo decido otra cosa», comenzaba a decir mientras disfrutaba de un paseo al sol por las calles de Madrid junto a Alba.

Siendo conscientes de que pueden cambiar el nombre a última hora y para evitar dar explicaciones de cambios, las creadoras de contenido han decidido no desvelar el nombre de la pequeña hasta su nacimiento, tal y como la propia Dulceida ha comentado: «No lo vamos a decir por si acaso», decía.

En cuanto a los síntomas de los primeros meses que muchas embarazadas apuntan que son los peores, Dulceida ha asegurado sentirse toda una privilegiada: «Soy muy afortunada porque excepto algún día que he tenido alguna nausea o migraña, estoy teniendo muy buen embarazo», comentaba. Añadía que se sentía muy cansada y que ya tenía una incipiente barriga pero que, en general, se encontraba «muy bien».

Una gran fiesta en su tierra natal

«¡Buenos días! ¡Es hoy, es hoy, es hoy! He soñado que me despertaba, subíamos arriba donde hacemos la revelación y todo era rosa y azul (no hacemos nada con colores porque no nos identifica) y le decía a Alba: ‘¿ahora qué hacemos?’». Con estas palabras, Dulceida escribía a su larga lista de seguidores antes de conocer el sexo del bebé, dejando entrever los nervios previos que sentía.

Tal y como ha trascendido, para conocer el sexo del bebé, la pareja de influencers ha celebrado una gran fiesta en la Costa Brava, concretamente en Mas Tapiolas & Suite, una antigua masía catalana cuyas instalaciones son perfectas para una celebración tan especial como esta. Dani Fernández fue el encargado de poner música en directo al evento.

En sus respectivas redes sociales, Dulceida y Alba se han mostrado muy felices de que el bebé que esperan sea una niña y sus amigos de rostro conocido también lo han hecho a través de los comentarios del post. De hecho, famosos como Angy Fernández, Violeta, María Pombo, Nagore Robles Laura Escanes, Anita Matamoros o Anabel Pantoja, entre otros, han querido reflejar su felicidad a través de emotivos comentarios registrados en la publicación.