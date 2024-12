Se llama Ángela Rozas Sáiz, aunque es conocida como Madame de Rosa. Aunque relega a un segundo plano todo lo relacionado con su esfera personal, desde que se dio a conocer a través de las redes sociales, su nombre acapara la primera plana mediática en varias ocasiones. A continuación, te desgranamos punto por punto todo sobre lo que se conoce de la diseñadora.

Quién es Madame de Rosa

Madame de Rosa es influencer y reúne más de 700 mil seguidores en su perfil de Instagram. Es a través de esta plataforma donde comparte pequeñas píldoras de cómo es su día a día, pero, sobre todo, muestra sus looks. Es por sus especiales conjuntos repletos de personalidad por lo que Madame se ha hecho un hueco en el mundo del entretenimiento especializado en moda, entre otras cosas.

Madame de Rosa en la Fashion Week de Madrid. (Foto: Gtres)

¿A qué se dedica Madame de Rosa?

Madame de Rosa es una de las creadoras de contenido del momento. Mediante las diferentes redes sociales, publica sus estilismos que mezclan las tendencias con su particular estilo boho-chic. Además, también es enfermera y durante la pandemia del coronavirus tomó la decisión de ayudar a los sanitarios. «Esta soy yo con el famoso EPI y este es mi campo de batalla, la tercera planta de Traumatología del Hospital La Paz, todos nuestros pacientes son Covid 19. Aquí entraba a ayudar a un tocayo de mi padre, un amor al que no puedo abrazar para consolarle por su soledad. Por favor quedaros en casa, por favor cuidaros, sed responsables, no os quiero ver por aquí», contó en primera persona.

¿Cuántos años tiene Madame de Rosa?

La creadora de contenido nació un 6 de enero de 1982 en Madrid. De esta manera, en 2025 cumplirá 43 años. Cabe destacar que, aunque es madrileña tiene muy arraigada la cultura francesa, dado que sus abuelos migraron a Francia durante la posguerra, en donde su madre vivió durante 20 años. Además, Madame vivió en Lyon durante varios años.

El antes y después de Madame de Rosa

Madame de Rosa se adentró en el mundo de la moda en 2011 creando su propio blog y, poco a poco fue escalando y ganando seguidores en las redes sociales. Además formó parte de programas como Mujeres y hombres y viceversa y, también colaboró en Quiero ser, el formato presentado por Sara Carbonero.

Madame de Rosa. (Foto: Gtres)

Desde que se dio a conocer hace ya más de dos décadas, Madame de Rosa ha ido apostando por el mismo estilo, adaptándolo a las nuevas tendencias. En cuanto al cabello, siempre ha optado por su larga melena. Si bien en unas ocasiones la ha lucido con mechas rubias en otras la ha llevado con su castaño natural.

¿Quién es su marido?

Ángela Rozas Sáiz y Miguel Ángel H. A. se casaron en una boda íntima en Ibiza en el año 2009. Enlace que se celebró cuando el padre de su hijo ya sumaba varias reseñas policiales. De hecho, el 12 de marzo de 2024 fue detenido en su domicilio de Las Cárcavas-San Antonio (distrito de Hortaleza), tras un registro. Motivo por el que ingresó en la prisión de Navalcarnero, informó ABC. El día que sale a la luz esta información se conoce también que el matrimonio está separado.

Madame de Rosa y Laura Matamoros: su polémica

A principios de 2024 se generó una polémica que colocó en la palestra dos nombres muy conocidos, el de Laura Matamoros y Madame de Rosa. Durante la estancia de la primera en Supervivientes se avivó una ‘guerra’ entre ambas influencers. La hija de Kiko Matamoros sacó a relucir una polémica que nació en los Premios Ídolo, creados por otra compañera de profesión, Dulceida. «Sé que fueron los Ídolo el 14 de marzo, pero a mí no me invitaron. Yo también soy un ídolo. El año pasado hubo una que ganó que me dio por cu…, pero no porque ganara, sino por el discurso que dijo y mira que me llevé bien con ell», comentó en un primer momento. «Dijo que ella se merecía mucho ese premio porque no era ni hermana de… ni hija de… Me pillé un mosqueo y mira que la quería», añadió Laura, dejando claro el origen de su malestar con Madame.

Laura Matamoros, Dulceida y Madame de Rosa. (Foto: Instagram)

Ante lo ocurrido, Madame reaccionó ante los medios durante un evento. «Si hay algo que he dicho que le molesta, lo lógico es que me lo diga a la cara, no que espere un año y medio y me lo diga en un programa de televisión», dijo Madame de Rosa para después añadir que su discurso fue relacionado con el mundo de la moda «al cual Laura Matamoros no pertenece». «Luego habla de mí, del mérito que yo tengo por haber empezado de cero», prosiguió.

«Si ella niega que ha empezado de cero, es negar que el agua moja (…) Yo considero que tengo más mérito que unas personas que no han andado los escalones que yo he andado y negar eso es ser una desagradecida con su padre por el regalo que le ha hecho», prosiguió, haciendo también hincapié en que es mentira que no estuviera invitada a los reconocimientos. «No entiendo por qué miente. Laura era una persona con la que tenía buena relación, cuando vi esas declaraciones me explotaba la cabeza», sentenció.

El círculo de Madame de Rosa

A raíz de consolidar su carrera en las redes sociales, Madame de Rosa ha ido creando su círculo de amigos entre los que se encuentras rostros conocidos como Dulceida, Susana Molina, Alba Paul Ferrer, Lola Lolita, entre otros.